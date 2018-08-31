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〈蘋果新機發表拍板〉Apple Watch也將亮相

鉅亨網2018/08/31 21:25
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蘋果預計 9/12 舉辦新品發表會，外界預期，除新款手機外，網路上也流出和邀請函色系一致的金色新版 Apple Watch；台廠供應鏈廣達 (2382-TW) 日前評估，智慧裝置出貨下半年將一季比一季好，仁寶 (2324-TW) 也將受惠消費旺季帶動，今年營收年增率可望接近 1 成。

蘋果 (AAPL-US) 新品發表會邀請函正式發出，市場看好，將有大批新品可能同時發布。

其中，廣達是 Apple Watch 主要組裝廠，日前法說會時就預估，智慧裝置第 3 季出貨量開始增加，第 4 季將是出貨高峰，且一季比一季好，與蘋果新品上市時程一致，也將成為新機發表受惠股。

另一家供應商仁寶，日前法說也預估，旗下非 NB 及 PC 產品，第 3 季起將開始出貨，加上消費旺季帶動，季增率有望達到 3 至 4 成水準。亞系外資報告評估，仁寶今年營收將高個位數成長，目標價上調為 22 元，每股純益有望達到 1.5 元。

外界預期，此次新品發表可能還會有 Apple Watch Series 4、新款 iPad Pro、無線充電板 AirPower 與 AirPods 無線充電盒等多樣新品。

根據外國網站流出照片，新版 Apple Watch 4 邊框更小，螢幕較前一版本多出 15% 面積，與天風國際分析師郭明錤日前預估走向雷同，而新版 Apple Watch 顏色為金色，則與邀請函色系一致。

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