〈蘋果新機發表拍板〉Apple Watch也將亮相

蘋果預計 9/12 舉辦新品發表會，外界預期，除新款手機外，網路上也流出和邀請函色系一致的金色新版 Apple Watch；台廠供應鏈廣達 (2382-TW) 日前評估，智慧裝置出貨下半年將一季比一季好，仁寶 (2324-TW) 也將受惠消費旺季帶動，今年營收年增率可望接近 1 成。

蘋果 (AAPL-US) 新品發表會邀請函正式發出，市場看好，將有大批新品可能同時發布。

其中，廣達是 Apple Watch 主要組裝廠，日前法說會時就預估，智慧裝置第 3 季出貨量開始增加，第 4 季將是出貨高峰，且一季比一季好，與蘋果新品上市時程一致，也將成為新機發表受惠股。