亞運6朝元老莊智淵 4年後可能換角色再戰

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達31日電）台灣桌球一哥莊智淵與一姊鄭怡靜，今雙雙在亞運單打8強先後出局，今年第6度參加亞運的莊智淵坦言，這有可能是他生涯最後一次參加亞運，不過也強調會等東京奧運後再評估。

莊智淵今8強賽前4局，和對手以2比2扯平，可惜接下來他連丟2局，以2比4不敵南韓的李相秀、8強止步，只差一步就能獲得獎牌。

賽後莊智淵指出，第5局他領先之際，對手發球球路突然改變，且質量也提升，他沒能控制對手或有上手機會，成了整場比賽輸贏的分水嶺，「應該說沒有想到，那不是他主要的發球，場上要擺脫的時候偏保守了一點」。