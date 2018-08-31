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中央社

亞運6朝元老莊智淵 4年後可能換角色再戰

中央社2018/08/31 20:13
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達31日電）台灣桌球一哥莊智淵與一姊鄭怡靜，今雙雙在亞運單打8強先後出局，今年第6度參加亞運的莊智淵坦言，這有可能是他生涯最後一次參加亞運，不過也強調會等東京奧運後再評估。

莊智淵今8強賽前4局，和對手以2比2扯平，可惜接下來他連丟2局，以2比4不敵南韓的李相秀、8強止步，只差一步就能獲得獎牌。

賽後莊智淵指出，第5局他領先之際，對手發球球路突然改變，且質量也提升，他沒能控制對手或有上手機會，成了整場比賽輸贏的分水嶺，「應該說沒有想到，那不是他主要的發球，場上要擺脫的時候偏保守了一點」。

莊智淵自評，今年亞運下來，自己整體狀況並不算差，「比起前半年起起落落，這次表現算是正常」。

由於今年已是莊智淵第6次參加亞運，他也承認：「基本上，可能是最後一屆吧。」他並開玩笑地說：「4年後，參加電競。」

他強調，4年後還很遠，眼前不會去想這麼久以後的問題，「先準備奧運吧，等奧運後再說」，不過他也透露，如果能再參加亞運，「可能會換一種身份來參加（教練）」。

至於女單一姊鄭怡靜，今在8強則以1比4不敵新加坡的于夢雨，賽後她說，對手今天發揮得相當出色，打法也很有針對性，自己卻沒辦法解決，「因為太想贏了吧，所以自己戰術也施行不出來」。（編輯：陳怡璇）1070831

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