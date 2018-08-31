亞太影展PIKO太郎站台 直呼台灣人熱情想定居

「台北亞太彩石之夜」先安排頒發最佳短片、最佳微電影、最佳動畫及評審團特別獎，其中代表台北的作品「紅燈」（Traffic Light）與「基石」（Fundamental），分別獲得最佳微電影與最佳動畫。

第58屆亞太影展頒獎典禮9月1日登場前，今晚先在台北美福大飯店舉行「台北亞太彩石之夜」，知名影星鄒兆龍、電影「鬥魚」主演林柏叡、林輝煌、演員傅孟柏、梁正群、李運慶、周曉涵等人亮相，還有來自越南、印尼等地的影人出席。

（中央社記者江佩凌台北31日電）第58屆亞太影展頒獎典禮明天在台北登場，受邀出席擔任頒獎人的日星PIKO太郎今天受訪表示，雖然近年走訪世界各地，但台灣無論是歌迷或媒體都是最熱情的，「已經想住在這裡」。

今年二度訪台的PIKO太郎會前接受媒體聯訪表示，雖然這幾年去了全世界很多地方，但台灣是無論歌迷或媒體都是最熱情的，「已經想住在這裡」；他並提到，此行訪台也有遇到想遇的人，包括台灣唱片公司人員與歌迷朋友，讓他很開心，還向台灣媒體發名片。

對於受邀擔任亞太影展頒獎人，PIKO太郎說，他很喜歡如E.T.、「星際大戰」等科幻電影，透過參加這次活動能見到許多沒看過的電影，直言「心情非常WAKUWAKU（興奮）」。至於是否會表演代表歌PPAP，他神祕笑說「請大家期待」，接著還自嘲曲子太短，「唱不唱其實都無所謂」。

鄒兆龍明晚將與入圍亞太影展最佳女主角的楊丞琳，攜手頒發影帝獎座，今晚被問及參與亞太影展心情，他表示支持，「尤其又在我的家鄉，一定要回來的」。談及他主演的國片「角頭2：王者再起」票房破億，他開心直說：「非常興奮。」

「角頭2」已通過金馬初選，問及鄒兆龍有沒有信心角逐金馬影帝，他則謙虛笑回：「我如果50歲以下，我會很興奮，但已經超過50歲，我就工作而已，沒有想那麼多。」

外賓部分，5年前曾來台舉辦演唱會的日本DJ Koo和傳統舞蹈家孝藤右近，2人今晚帶來結合現代DJ與日本傳統舞蹈的表演，孝藤右近說，希望有機會與台灣電影產業跨界合作。

第58屆亞太影展主辦單位表示，為促進台灣創作者以及國際創作者交流，希望透過「台北亞太彩石之夜」聯誼，將國內外優秀電影人齊聚一堂，一同「擦亮亞太，點亮台灣」並「對焦自己的光」。（編輯：陳怡璇）1070831