杜特蒂訪以色列 料鎖定武器採購

（中央社馬尼拉31日綜合外電報導）菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）9月2日將抵達以色列進行為期4天訪問，以繼續推動菲國轉移對美國軍事設備和軍力支持的長期依賴，並加強菲國和以國的軍事採購關係。
以菲兩國建立外交關係已超過60年，但這回卻是菲律賓領導人首度訪問以色列。兩國友好關係上溯至納粹屠殺猶太人期間，馬尼拉曾提供猶太人避難所。
杜特蒂這趟訪以之旅備受關注。因為他的發言經常張狂粗俗，曾將自己強力掃蕩國內毒犯與納粹頭子希特勒（Hitler）相提並論。
杜特蒂也因在國內發動的掃毒戰造成數千人死亡，受到國際譴責。菲國和美國、加拿大的軍事設備採購案雙雙觸礁，正是由於這層顧慮。但菲國向以色列採購武器的交易至今仍順暢。
菲律賓大學（University of the Philippines）國際關係專家塞維亞（Henelito Sevilla）表示：「杜特蒂這趟訪問是為了尋找替代市場，以…採購我們的武裝部隊和警方所需武器。」
以色列是全球主要武器出口國之一，根據以國國防部的數據，近60%的出口國防設備銷往亞太地區。
杜特蒂此行有軍人和警方人員隨行，他將和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談，並將出席一場和當地菲國移工的見面會。以色列有數千名菲國移工。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070831