杜特蒂訪以色列 料鎖定武器採購

（中央社馬尼拉31日綜合外電報導）菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）9月2日將抵達以色列進行為期4天訪問，以繼續推動菲國轉移對美國軍事設備和軍力支持的長期依賴，並加強菲國和以國的軍事採購關係。

以菲兩國建立外交關係已超過60年，但這回卻是菲律賓領導人首度訪問以色列。兩國友好關係上溯至納粹屠殺猶太人期間，馬尼拉曾提供猶太人避難所。

杜特蒂這趟訪以之旅備受關注。因為他的發言經常張狂粗俗，曾將自己強力掃蕩國內毒犯與納粹頭子希特勒（Hitler）相提並論。

杜特蒂也因在國內發動的掃毒戰造成數千人死亡，受到國際譴責。菲國和美國、加拿大的軍事設備採購案雙雙觸礁，正是由於這層顧慮。但菲國向以色列採購武器的交易至今仍順暢。