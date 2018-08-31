法務部執行死刑 台北律師公會聲明譴責

聲明指出，法務部聲稱李宏基的行為侵害「兒童權利公約」中重視的兒童生命權，因而有必要執行死刑，對於法務部落實國際人權公約的方式，竟是對國民執行死刑，感到非常遺憾。

台北律師公會表示，法院判決顯示李宏基行為時罹患精神疾病，法務部並未落實刑前的心智檢查，貿然草率槍決，公然違反聯合國公民與政治權利國際公約，及聯合國人權事務委員會對於締約國不得對具有精神障礙之人執行死刑的要求。

（中央社記者蕭博文台北31日電）法務部今天執行死囚李宏基槍決，台北律師公會發表聲明，表示對此一充滿政治操作與違反正當程序的死刑執行提出嚴厲譴責，呼籲政府應立即停止所有死刑案件的執行。

聲明還提到，李宏基涉及家暴殺人的緣由，與其家庭功能、親情聯繫有密切關聯，法務部卻認為殺死一位涉及家暴殺人案的被告，就有助於保障兒童生命權，而無意與相關部會共同思索具體改善、預防家庭暴力的發生成因，任由一部「兒童權利公約」成為政府殺人的藉口，實在是無比荒謬。

台北律師公會還表示，李宏基是目前唯一一位沒有針對死刑判決提出再審、非常上訴或聲請大法官釋憲的死囚，法務部單獨挑出李宏基作為執行對象，顯然是「為執行而執行」，特意尋覓一位在現行法制中沒有任何死刑執行阻礙的被告作為祭旗。

台北律師公會認為，正值政府民調低落、接近選舉的時刻，更突顯本次死刑執行充滿政治操作意味，強調死刑制度絕非可以讓政府恣意曲解操作，以被告的生命作為換取民意選票的工具。

聲明最後表示，呼籲政府若真心希望朝向廢除死刑的目標邁進，落實人權保障與國際人權公約，應立即停止所有死刑案件的執行，並針對本次死刑執行的過程提出檢討或說明，以回應社會各界的質疑。（編輯：李亨山）1070831