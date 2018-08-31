新北市長雙雄爭霸　121位登記角逐66席議員

新北市第3屆市長、議員、里長及第2屆烏來區長、區民代表的選舉，今（31）日下午五點半登記截止；其中，眾所矚目的新北市長選舉，共有民進黨新北市長參選人蘇貞昌、國民黨籍新北市長參選人侯友宜2位完成登記。

新北市選舉委員會今日表示，市長共2位完成登記，區域議員有112位、平地原住民議員6位及山地原住民議員3位完成登記，烏來區長4位、烏來區民代表13位完成登記；此外，新北市29區共1851位登記參選里長。

新北市選舉委員會指出，選委會將於10月19日辦理市長、議員候選人的號次抽籤，至於里長候選人號次的部分，由各區選務作業中心於同日辦理抽籤；至於烏來區長及區民代表，則由烏來區選務作業中心於同日辦理候選人號次的抽籤。