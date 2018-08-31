新北市長雙雄爭霸　121位登記角逐66席議員

新北市第3屆市長、議員、里長及第2屆烏來區長、區民代表的選舉，今（31）日下午五點半登記截止；其中，眾所矚目的新北市長選舉，共有民進黨新北市長參選人蘇貞昌、國民黨籍新北市長參選人侯友宜2位完成登記。
新北市選舉委員會今日表示，市長共2位完成登記，區域議員有112位、平地原住民議員6位及山地原住民議員3位完成登記，烏來區長4位、烏來區民代表13位完成登記；此外，新北市29區共1851位登記參選里長。
新北市選舉委員會指出，選委會將於10月19日辦理市長、議員候選人的號次抽籤，至於里長候選人號次的部分，由各區選務作業中心於同日辦理抽籤；至於烏來區長及區民代表，則由烏來區選務作業中心於同日辦理候選人號次的抽籤。
新北市議員應選66席，共有121位登記角逐；第一選區（淡水、八里、三芝、石門）應選4席、登記7席，包括陳靜儀（女，無黨籍）、鄭戴麗香（女，現，國民黨）、蔡錦賢（現，無黨籍）、呂孫福（民進黨）、鄭宇恩（女，現，民進黨）、陳偉杰（國民黨）及呂鈞鴻（無黨籍）。
第二選區（新莊、五股、泰山、林口）應選11席、登記24席，包括林一郎（無黨籍）、何淑峯（女，現，民進黨）、唐聖捷（時代力量）、胡世和（無黨籍）、施嘉榮（無黨籍）、賴秋媚（女，現，民進黨）、陳文治（現，民進黨）、張志宏（無黨籍）、張中韋（無黨籍）、林麗容（女，正黨）、張舒婷（女，基進黨）、陳科名（現，民進黨）、蔣根煌（現，國民黨）、鐘宏仁（現，民進黨）、蔡健棠（國民黨）、賈伯楷（綠黨）、黃林玲玲（女，現，國民黨）、陳明義（現，國民黨）、黃偉榮（無黨籍）、張晉婷（無黨籍）、蔡淑君（女，現，國民黨）、朱約翰（無黨籍）、劉欣宜（無黨籍）及宋明宗（現，國民黨）。
第三選區（三重、蘆洲）應選9席、登記15席，包括林永鴻（民進黨）、陳志明（時代力量）、邱婷蔚（女，現，民進黨）、李余典（現，民進黨）、李翁月娥（女，現，無黨籍）、顏群晃（無黨籍）、李坤城（現，民進黨）、王威元（國民黨）、蔡明堂（現，國民黨）、彭佳芸（女，無黨籍）、黃桂蘭（女，國民黨）、董俊良（新黨）、李倩萍（女，現，民進黨）、翁麗淑（無黨籍）及陳啟能（現，民進黨）。
第四選區（板橋）應選9席、登記18席，包括彭盛韶（時代力量）、廖裕德（無黨籍）、黃俊哲（現，民進黨）、周勝考（現，國民黨）、王淑慧（女，現，民進黨）、李婉鈺（女，現，無黨籍）、林國春（現，國民黨）、戴瑋姍（女，民進黨）、何博文（現，民進黨）、劉美芳（女，現，國民黨）、葉元之（國民黨）、阮橋本（無黨籍）、曾煥嘉（現，國民黨）、丁睿昇（無黨籍）、石一佑（女，民進黨）、王汝聰（新黨）、張淑惠（無黨籍）及吳炳輝（無黨籍）。
第五選區（中和）應選6席、登記10席，包括蔡宗霖（無黨籍）、邱烽堯（現，國民黨）、張維倩（女，民進黨）、金瑞龍（國民黨）、張祐銓（時代力量）、林秀惠（女，現，民進黨）、游輝宂（現，無黨籍）、張志豪（民進黨）、陳錦錠（女，現，國民黨）、蔡明璋（新黨）。
第六選區（永和）應選3席、登記4席，包括連斐璠（女，現，國民黨）、許昭興（女，現，民進黨）、羅文崇（現，民進黨）、陳鴻源（現，國民黨）。
第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）應選10席，登記15席，包括蘇泓欽（無黨籍）、彭成龍（現，民進黨）、廖宜琨（民進黨）、鄭志宏（民進黨）、林銘仁（現，民進黨）、林金結（現，國民黨）、曾進益（民進黨）、洪佳君（女，現，國民黨）、王明麗（女，國民黨）、高敏慧（女，現，民進黨）、陳世榮（現，無黨籍）、黃永昌（現，國民黨）、歐金獅（無黨籍）、江怡臻（女，國民黨）及張昭隆（無黨籍）。
第八選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）應選5席、登記8席，包括曾柏瑜（女，時代力量）、陳永福（現，民進黨）、陳儀君（女，現，國民黨）、吳柏瑋（樹黨）、金中玉（現，無黨籍）、廖筱清（女，現，民進黨）、劉哲彰（現，國民黨）及唐慧琳（女，國民黨）。
第九選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）應選1席、登記3席，林裔綺（女，現，民進黨）、李仁林（國民黨）、謝簡（中華世界大同幸福勞動聯盟）。
第十選區（汐止、金山、萬里）應選4席、登記8席，包括黃智姍（女，時代力量）、張錦豪（民進黨）、李忠寶（無黨籍）、廖先翔（國民黨）、唐瓔庭（無黨籍）、白珮茹（女，現，國民黨）、黃瑞傳（無黨籍）及周雅玲（女，現，民進黨）。
第十一選區（平地原住民）應選3席、登記6席，包括宋雨蓁Nikar．Falong（女，現，國民黨）、忠仁．達祿斯（國民黨）、蘇錦雄Paylang．Caya（民進黨）、楊春妹（女，現，國民黨）、張天明（無黨籍）及達佶祐．卡造Takiyo．Kacaw（軍公教聯盟黨）。
第十二選區（山地原住民）應選1席，登記3席，馬見Lahuy．Ipin（無黨籍）、寶杜．巴燕Bawtu．Payen（民進黨）、王建章（現，國民黨）。