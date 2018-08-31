影／張麗善痛批農委會坐視農損　犧牲農民粉飾太平

「這樣的菜拿到市場有人要買嗎？」張麗善今天到二崙鄉勘查蔬菜產區，看著整片菜園蔬菜因為連續大雨出現焦黃萎縮心中，非常不忍，農民辛苦心血全部泡湯，而我們的農政單位卻說，雲林產區都沒有受損，讓農民情何以堪。

0823豪雨重創雲林產地農作物繼續擴大，雲林縣長參選人張麗善31日表示，由於至今雨勢不斷，農業損失不是立即性的，因為泥土潮濕，農民除了復耕困難，又現有農作物農損具有時間延長性的，雲林農損災情仍持續擴大，但農委會卻忙著掩飾災情，發布全國蔬菜產區僅受損185公頃，不到全國面積百分之一，睜眼說瞎話，讓人痛心又無奈。



▲因為泥土潮濕，農民除了復耕困難，現有農作物損害災情仍持續擴大。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.31）

張麗善說，連續豪雨，西螺、二崙產區蔬菜至少受損超過四成，且因為大雨影響蔬菜飽含水分，更難照顧，天氣轉晴後災情還會擴大，農民擔心的食睡難安，而我們的農委會卻忙著說沒有農損。過去的半年農民都過得非常辛苦，從農曆新年的北農休市風暴以來，菜價就一直在低點，甚至今年八月在823豪雨來之前全國的平均菜價只有24.25，比起往年低了五塊以上。

張麗善又說，農委會說什麼蔬果產銷調節精進作為，全部都是老調重彈加上紙上談兵，對於菜價的慘況根本無濟於事，更可惡的是還說是因為今年都沒有颱風影響，所以菜價差，對此二崙鄉李姓農民也表示，我們不是乞丐，並不是要討多少補助，最重要的是，農委會應該是照顧農民的，現在顛倒角色，反而照顧消費者，這是要叫他們未來吃土就好了嗎？



▲這樣的菜拿到市場有人要買嗎？（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.31）

張麗善憤怒表示，現在有一個熱帶氣旋帶來豪雨，然後就說什麼產區都沒受到影響，說什麼受損的面積185公頃，受害面積只有台灣種植面積的百分之一不到，真是亂七八糟。到30號還嘴硬，又說了一次西螺、二崙等地都沒有受到影響，菜價會漲主要是預期受災心理影響，並非供應有問題。雲林下了一個星期的雨，難道是假的嗎？每個市場的蔬菜到貨量就減少了許多，價格漲起來才是正常的。

張麗善說，最惡質的就是農委會一向有兩席的常務董事，以前都是農委會裡面的高官擔任，這一次農委會選擇跟買貨的販運商合作，把一席常務董事讓給了北農最大的販運商邱進福，這次光承銷商在常董的勢力就有三席，只有20%股權的販運商在23席董事內佔了7席，成為北農最大勢力，民進黨明明選擇跟盤商合作，前陣子卻說要抑制盤商，這種精神錯亂的行為，難怪現在施政倒行逆施。

而這次陳吉仲說會菜價平穩，結果休市兩天之後，北農的菜價跟高雄差一大截，連價格都比西螺低很多，這就是為什麼民進黨會力挺吳音寧，吳音寧管理的北農菜價會出現不合情理的低，這樣才符合陳吉仲講的價格穩定。

張麗善譴責這些沒有專業，又不肯了解地方現況又愛胡說八道的官員，不要只想粉飾太平，現在要先幫助這些因為雨災而導致延遲性影響的農民。