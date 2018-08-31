動態提醒赴陸風險　海基會9月底成立專線供台生諮詢

中國大陸228祭出31項對台措施，吸引許多台灣學生前往大陸工作或求學，陸委會官網除在6月成立「台生赴陸求學專區」，靜態提供青年赴陸資訊，也預計在九月底，於海基會成立「青年關懷專線」，動態提供有意赴陸青年相關資訊。陸委會副主委兼發言人邱垂正31日向《NOWnews 今日新聞》表示，過去有意赴陸的學生少，以台商居多，「但如果現在想赴陸發展的年輕人變多的話，我們也要提供這方面的服務」。

陸委會官網6月成立「台生赴陸求學專區」，詳列8大問答，提醒有意赴陸的青年赴陸可能會遇到的問題，包括言論自由恐受到相當限制、台灣不採認大陸醫事學歷、申請獎學金需擁護一中等等。邱垂正表示，會成立這個專區，主要是因為許多學校、師生向陸委會詢問青年赴陸一事，陸委會因此請教育部向有需要的學校轉達，有這個專區提供相關資訊，「陸陸續續從6月就在做這件事情了」。