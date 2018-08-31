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政治

動態提醒赴陸風險　海基會9月底成立專線供台生諮詢

記者林仕祥／台北報導2018/08/31 22:48
▲雖然台生利用加分政策到一流學府，但是科目都是從頭學起，因此和陸生的差異不大。（圖／擷取自pixabay）
▲雖然台生利用加分政策到一流學府，但是科目都是從頭學起，因此和陸生的差異不大。（圖／擷取自pixabay）

中國大陸228祭出31項對台措施，吸引許多台灣學生前往大陸工作或求學，陸委會官網除在6月成立「台生赴陸求學專區」，靜態提供青年赴陸資訊，也預計在九月底，於海基會成立「青年關懷專線」，動態提供有意赴陸青年相關資訊。陸委會副主委兼發言人邱垂正31日向《NOWnews 今日新聞》表示，過去有意赴陸的學生少，以台商居多，「但如果現在想赴陸發展的年輕人變多的話，我們也要提供這方面的服務」。

陸委會官網6月成立「台生赴陸求學專區」，詳列8大問答，提醒有意赴陸的青年赴陸可能會遇到的問題，包括言論自由恐受到相當限制、台灣不採認大陸醫事學歷、申請獎學金需擁護一中等等。邱垂正表示，會成立這個專區，主要是因為許多學校、師生向陸委會詢問青年赴陸一事，陸委會因此請教育部向有需要的學校轉達，有這個專區提供相關資訊，「陸陸續續從6月就在做這件事情了」。

邱垂正透露，除了這個靜態的網站資訊外，海基會也預計在9月底成立一支動態的「青年關懷專線」，為赴陸青年解答較個人性、在大陸不同地方可能遇到的問題。他強調，青年不像台商，赴陸前有考察等等經驗，可能一畢業就要赴陸，因此更需要這方面的資訊，陸委會的用意，是希望青年們赴陸前，有資料可以參考，做好風險評估、降低風險發生，並維護自身權益。

邱垂正說，過去赴陸青年較少，因此陸委會的主要工作重點放在台商這一部分，但現在如果有越來越多年輕人有意赴陸，那陸委會就必須基於權責提供必要服務，概念就是說「過去我們有台商服務專線，現在針對青年赴陸做各種發展，我們也有青年關懷專線，提供必要諮詢服務」。

關鍵字陸委會海基會邱垂正台生赴陸求學專區青年關懷專線
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