法國廚神杜卡斯重起爐灶 開塞納河水上餐廳

（中央社巴黎31日綜合外電報導）法國廚神杜卡斯（Alain Ducasse）仍對被踢出艾菲爾鐵塔上的米其林餐廳氣憤不已，因此他決定在鐵塔下的塞納河上開新餐廳，重起爐灶。

共獲得米其林21顆星殊榮的杜卡斯，9月10日開始將在塞納河的水上餐廳提供龍蝦和鵝肝大餐。杜卡斯目前是米其林星星最多的主廚。

杜卡斯說：「在船上就能享用法國當代的高檔美食。」杜卡斯塞納河水上餐廳（Ducasse Sur Seine）共有130個座位，賓客大啖美食的同時，也能一飽塞納河畔風光。

這艘長38公尺的船停泊在法國首都巴黎最有名的觀光景點前面，或許對杜卡斯而言相當殘酷。杜卡斯這個月才上法院，為他從一星餐廳居勒．凡爾納（JulesVerne）被踢出來一案上訴。