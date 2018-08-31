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中央社

法國廚神杜卡斯重起爐灶 開塞納河水上餐廳

中央社2018/08/31 22:24
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎31日綜合外電報導）法國廚神杜卡斯（Alain Ducasse）仍對被踢出艾菲爾鐵塔上的米其林餐廳氣憤不已，因此他決定在鐵塔下的塞納河上開新餐廳，重起爐灶。

共獲得米其林21顆星殊榮的杜卡斯，9月10日開始將在塞納河的水上餐廳提供龍蝦和鵝肝大餐。杜卡斯目前是米其林星星最多的主廚。

杜卡斯說：「在船上就能享用法國當代的高檔美食。」杜卡斯塞納河水上餐廳（Ducasse Sur Seine）共有130個座位，賓客大啖美食的同時，也能一飽塞納河畔風光。

這艘長38公尺的船停泊在法國首都巴黎最有名的觀光景點前面，或許對杜卡斯而言相當殘酷。杜卡斯這個月才上法院，為他從一星餐廳居勒．凡爾納（JulesVerne）被踢出來一案上訴。

據說居勒．凡爾納的另外兩位主廚安東（FredericAnton）和馬克斯（Thierry Marx），贏得經營艾菲爾鐵塔上這家美食餐廳的10年合約後，杜卡斯勃然大怒。去年美國總統川普訪問巴黎時，就是由杜卡斯親自烹調。

在這艘玻璃觀光船上享用午餐和晚餐，要價分別從100歐元（新台幣3600元）和150歐元起跳。午餐和晚餐時段都包含一個半小時遊塞納河的行程，會經過羅浮宮和巴黎聖母院。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1070831

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