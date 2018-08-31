NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈市長議員登記截止　藍綠白競爭激烈823水災遊金門挨轟　陳建仁道歉超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

非洲歸化田徑選手亞運狂摘金 巴林作法惹議

中央社2018/08/31 22:04
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

亞運最前線（中央社雅加達31日綜合外電報導）波斯灣小國巴林王國在雅加達-巨港亞運稱霸田徑項目，勇奪12面金牌，但並不是每個人都樂於向他們祝賀。

這是因為如果沒有非洲出生的「歸化」運動員，巴林本屆亞運就連一面田徑金牌都拿不到。

巴林物色國外有天分的運動員並提供他們國籍的政策，完全合乎法律，但多年來引發爭議，這現象在本屆亞運尤其明顯。

巴林贏得的田徑個人項目10面金牌，全由非洲大陸出生的選手包辦，這些運動員來自奈及利亞、衣索比亞、肯亞和摩洛哥。

在贏得金牌的兩支接力隊伍中，除了兩名選手之外，其他人也都是來自非洲。

對運動員本身而言，吸引他們轉換國籍的原因，財務保障很明顯是關鍵誘因，但他們在出生國家待遇差或缺乏機會是常見的事。

6年前搬到巴林的27歲女子選手貝卡杜（KalkidanBefkadu）解釋：「巴林薪水很好，待遇佳。」她在1500和5000公尺項目奪得金牌。

「衣索比亞有很多厲害的運動員，所以競爭起來很有挑戰性，這也是我轉籍的原因。」

她贏得第2面金牌不久後，滿臉笑容地告訴記者：「是的，我對自己的決定感到很滿意。」

但對於跑不贏非洲出生的對手，最終獲得銀牌、銅牌或空手而歸的其他國家運動員來說，有種不公平競爭的感覺。

印度選手強德（Dutee Chand）在女子100公尺及200公尺短跑都不敵金牌選手巴林的奧迪昂（EdidiongOdiong），只能拿到銀牌。強德因雄性激素超標而在2014年亞運遭禁止參賽，高睪丸素迫使她接受一連串檢測來證明性別。

儘管強德和隊友未對這項議題發表意見，但印度報紙隨即發聲批評。

印度快報（The Indian Express）本週列出「因為『非洲』代表團而受害」的運動員。印度人報（TheHindu）則稱兩位卡達選手為「兩名西亞裝扮的非洲人」。卡達也使用與巴林類似的招募外籍運動員政策。（譯者：葉俐緯/核稿：徐崇哲）1070831

MOD晚間訊號異常 中華電...杜特蒂訪以色列 料鎖定武器採購

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan