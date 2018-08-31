非洲歸化田徑選手亞運狂摘金 巴林作法惹議

亞運最前線（中央社雅加達31日綜合外電報導）波斯灣小國巴林王國在雅加達-巨港亞運稱霸田徑項目，勇奪12面金牌，但並不是每個人都樂於向他們祝賀。

這是因為如果沒有非洲出生的「歸化」運動員，巴林本屆亞運就連一面田徑金牌都拿不到。

巴林物色國外有天分的運動員並提供他們國籍的政策，完全合乎法律，但多年來引發爭議，這現象在本屆亞運尤其明顯。

巴林贏得的田徑個人項目10面金牌，全由非洲大陸出生的選手包辦，這些運動員來自奈及利亞、衣索比亞、肯亞和摩洛哥。

在贏得金牌的兩支接力隊伍中，除了兩名選手之外，其他人也都是來自非洲。