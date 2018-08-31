馬侃移靈華府國會大廳 歐巴馬小布希將致詞追悼

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）已故美國聯邦參議員馬侃（John McCain）的遺體今天將移靈華府，供民眾瞻仰這位由軍人跨入政壇的國家偶像。這是送別馬侃的隆重儀式之一。

99位馬侃同僚美國聯邦參議員在內，預期將有數百位美國國會議員前往國會大廈的圓頂大廳（CapitolRotunda）悼念馬侃。歷來僅30位美國公民曾獲得在圓頂大廳停靈供人瞻仰的哀榮。

這也將是馬侃最後一次來到華府，他曾在美國國會服務35年。馬侃的靈柩將在這裡停放2天。

在華府的追思馬侃活動，還包括明天將舉行一場追悼會，美國前總統小布希（George W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）將在會中發言。兩人一位是共和黨人一位民主黨人，他們都曾打斷馬侃入主白宮之夢。