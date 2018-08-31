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中央社

馬侃移靈華府國會大廳 歐巴馬小布希將致詞追悼

中央社2018/08/31 23:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）已故美國聯邦參議員馬侃（John McCain）的遺體今天將移靈華府，供民眾瞻仰這位由軍人跨入政壇的國家偶像。這是送別馬侃的隆重儀式之一。

99位馬侃同僚美國聯邦參議員在內，預期將有數百位美國國會議員前往國會大廈的圓頂大廳（CapitolRotunda）悼念馬侃。歷來僅30位美國公民曾獲得在圓頂大廳停靈供人瞻仰的哀榮。

這也將是馬侃最後一次來到華府，他曾在美國國會服務35年。馬侃的靈柩將在這裡停放2天。

在華府的追思馬侃活動，還包括明天將舉行一場追悼會，美國前總統小布希（George W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）將在會中發言。兩人一位是共和黨人一位民主黨人，他們都曾打斷馬侃入主白宮之夢。

馬侃的遺體將在2日下葬於靠近馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）的美國海軍軍官學校（US NavalAcademy）。

馬侃的靈柩先將於接近美東時間今天上午11時護送進入圓頂大廳，並將放置在一座木製靈柩台上。這個靈柩台於1865年首度使用，當時是為了放置遭暗殺的美國前總統林肯（Abraham Lincoln）的棺木。

美國聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）昨天表示：「馬侃是我們這個時代的巨人，不只是因為他的成就，還因為他的為人和他終其一生奮鬥的目標。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070831

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