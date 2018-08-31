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中央社

日本北陸東北豪雨成災 下週留心颱風

中央社2018/08/31 23:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京31日專電）受到鋒面及溼氣的影響，從北日本到西日本的廣大地區大氣不穩定，局部地區大雨豪雨成災。此外，可能是今年威力最強的第21號颱風燕子逼近日本列島，預報下週可能登陸本州。

日本時間晚間11時30分左右，島根縣江津附近觀測到一小時雨量達110毫米。日本氣象廳對這地帶發布「記錄性的短時間大雨情報（資訊）」。

日本放送協會（NHK）報導，這幾天北陸、東北地方多處降下大雨，雨量超過往年8月整個月的雨量。今晚7時至8時之間，設於島根縣松江市的雨量計觀測到58毫米的雨量，千葉縣我孫子市30.5毫米。

日本氣象廳表示，北陸、東北的南部今天從凌晨開始就陸續下大雨，中午過後雨雲濃密。

到今晚8時為止48小時的雨量，山形縣庄內町觀測到224.5毫米、新潟縣粟島浦村220.5毫米、石川縣輪島市96.5毫米。多處地區48小時的累積雨量約200毫米，超過往年8月整個月的雨量。

山形縣、石川縣持續下大雨，若干河川氾濫。山形縣戶澤村嚴重積水，還出動橡皮艇救出民眾。除了山形縣、石川縣之外，長野、島根縣發生土石災害的危險性也非常高，氣象廳針對部分地區發布「土石災害警戒情報（資訊）」。

鋒面緩緩南下，氣象廳預估北日本到西日本的廣範圍地區到明天為止，將呈現大氣不穩定的狀態。東日本地區到明天清晨為止、西日本地區到明天近中午為止，以日本海一側為主，局部地區可能降下每小時50毫米的雨量。

另一方面，颱風燕子今晚9時（台灣時間8時）中心位置在離日本遙遠的南方馬里亞納群島（MarianaIslands）附近以每小時約25公里的速度向西前進。

颱風燕子中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒55公尺，最大瞬間風速每秒75公尺，半徑110公里以內每秒風速25公尺以上。預測燕子將漸漸轉向西北方前進，9月3日可能逼近沖繩的大東島地區。

氣象廳預測，之後颱風路徑可能轉而往北前進。9月4日以後，有可能逼近日本列島。西日本、東日本等廣範圍地區可能受颱風的影響，北日本也可能出現強風。氣象廳呼籲民眾要充分注意最新的颱風資訊。

日本民間公司Weather Map的氣象預報員片山由紀子表示，颱風燕子可能於9月4、5日逼近本州，登陸的可能性高。

她說，颱風燕子的行徑就像在日本南方劃大曲線一樣，是秋颱常見的情況，原本往西前進，後來改為往東前進。燕子接近本州時，行進速度將增快，前進方向東側可能出現龍捲風。（編輯：郭中翰）1070831

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