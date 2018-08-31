張景森：擬降泰汶菲免簽次數 對高風險人口過濾

至於開放免簽之後是否有負面影響，張景森說，開放免簽後來台人數增加、違法違規件數增加，但比例並未增加；查獲色情案件確有增加，原因可能是免簽之後政府加強查緝行動有關，但有部分也可能是「假觀光、真賣淫」。

張景森表示，過去兩年，這三個國家來台旅客成長卓著，泰國來台年平均人數比免簽前成長95%，菲律賓年成長48.5%，三個國家開放免簽以來共新增旅客41萬人。

（中央社記者顧荃台北31日電）行政院政務委員張景森今天說，開放泰、汶、菲三國免簽後，查獲色情案件增加，將研議降低免簽次數、對「高風險人口」加強境外過濾，未來在國境安全的原則下，循序開放各國免簽。

他表示，為杜絕此種行為，已降低免簽停留日數為14天，免簽次數目前為每年6次，將研議降為每年一到兩次，並對「高風險人口」加強境外過濾、入境口詢及入境後查核，如查獲違法行為，將一併追查背後操作的集團，並修法加重容留非法居留者的處罰，減少逾期居留的可能。

張景森說，因應未來國際化經濟需要，國際人流勢必大增，政府將依「有效管理」原則，在國境安全的原則下，循序開放各國的免簽。會中同意內政部所提的規劃方向，全面使用現代科技精進跨國人流管理，以有效提升國境安全。至於具體計劃及所需之經費及人力，尚待報院核定後分年實施。（編輯：蘇龍麒）1070831