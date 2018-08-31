靈魂歌后成絕響 艾瑞莎弗蘭克林將長眠底特律

（中央社底特律31日綜合外電報導）美國「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林本月16日辭世，享壽76歲，葬禮今天將在底特律舉行。前總統柯林頓將致悼詞，著名盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）則將在葬禮中獻唱。
曾受艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）具有穿透力高亢嗓音影響的靈魂樂傳奇夏卡康（Chaka Khan）、美國樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）等人，也將在底特律天恩大教堂（Greater Grace Temple）舉行的葬禮獻唱。
葬禮將以1967年暢銷名曲Respect等歌曲表彰她為非裔人權運動的貢獻，民權運動領袖傑西傑克遜（Jesse Jackson）、民權牧師夏普頓（Al Sharpton）也將發表談話。
曾為美國總統卡特、柯林頓和歐巴馬就職典禮獻唱的艾瑞莎弗蘭克林，2005年獲當時的總統小布希頒發「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom），為美國公民可獲得的最高榮譽。
艾瑞莎弗蘭克林1956年發行第一張唱片Spirituals時年僅14歲。在與胰臟癌搏鬥多年後，她16日在底特律家中過世。
她的靈柩本週稍早奉厝查爾斯萊特非裔美國人歷史博物館（Charles H. Wright Museum of AfricanAmerican History）兩天，供民眾瞻仰遺容，遺體將下葬底特律的伍朗墓園（Woodlawn Cemetery）。（譯者：何宏儒）1070831