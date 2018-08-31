NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈市長議員登記截止　藍綠白競爭激烈823水災遊金門挨轟　陳建仁道歉超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

靈魂歌后成絕響 艾瑞莎弗蘭克林將長眠底特律

中央社2018/08/31 23:17
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社底特律31日綜合外電報導）美國「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林本月16日辭世，享壽76歲，葬禮今天將在底特律舉行。前總統柯林頓將致悼詞，著名盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）則將在葬禮中獻唱。

曾受艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）具有穿透力高亢嗓音影響的靈魂樂傳奇夏卡康（Chaka Khan）、美國樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）等人，也將在底特律天恩大教堂（Greater Grace Temple）舉行的葬禮獻唱。

葬禮將以1967年暢銷名曲Respect等歌曲表彰她為非裔人權運動的貢獻，民權運動領袖傑西傑克遜（Jesse Jackson）、民權牧師夏普頓（Al Sharpton）也將發表談話。

曾為美國總統卡特、柯林頓和歐巴馬就職典禮獻唱的艾瑞莎弗蘭克林，2005年獲當時的總統小布希頒發「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom），為美國公民可獲得的最高榮譽。

艾瑞莎弗蘭克林1956年發行第一張唱片Spirituals時年僅14歲。在與胰臟癌搏鬥多年後，她16日在底特律家中過世。

她的靈柩本週稍早奉厝查爾斯萊特非裔美國人歷史博物館（Charles H. Wright Museum of AfricanAmerican History）兩天，供民眾瞻仰遺容，遺體將下葬底特律的伍朗墓園（Woodlawn Cemetery）。（譯者：何宏儒）1070831

日本北陸東北豪雨成災 下週...張景森：擬降泰汶菲免簽次數...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan