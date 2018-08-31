靈魂歌后成絕響 艾瑞莎弗蘭克林將長眠底特律

（中央社底特律31日綜合外電報導）美國「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林本月16日辭世，享壽76歲，葬禮今天將在底特律舉行。前總統柯林頓將致悼詞，著名盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）則將在葬禮中獻唱。

曾受艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）具有穿透力高亢嗓音影響的靈魂樂傳奇夏卡康（Chaka Khan）、美國樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）等人，也將在底特律天恩大教堂（Greater Grace Temple）舉行的葬禮獻唱。

葬禮將以1967年暢銷名曲Respect等歌曲表彰她為非裔人權運動的貢獻，民權運動領袖傑西傑克遜（Jesse Jackson）、民權牧師夏普頓（Al Sharpton）也將發表談話。