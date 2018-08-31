亞運棒球不敵日本 許總：實力差距很大一步

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達31日電）亞運中華成棒隊今天與日本隊交手，先發投手林樺慶表現不差，但打擊缺適時一擊，終場以0比5吞敗，無緣金牌戰。總教練許順益表示，大家都盡力了，「我們和日本間的差距還有很大一步」。

中華隊今天賽前拿下4連勝，今天與日本隊交手，若輸2分以內還是可以取得金牌門票，但中華隊2局守備出狀況，加上打擊無法突破，終場吞下敗仗，明天只能與中國隊爭銅牌。

許順益表示，中華隊選手都盡力了，這場比賽也讓大家看到日本隊的實力，日本此次是以社會人隊球員組隊參賽，「他們樣樣都比我們細膩」。