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中央社

亞運棒球不敵日本 許總：實力差距很大一步

中央社2018/08/31 23:23
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達31日電）亞運中華成棒隊今天與日本隊交手，先發投手林樺慶表現不差，但打擊缺適時一擊，終場以0比5吞敗，無緣金牌戰。總教練許順益表示，大家都盡力了，「我們和日本間的差距還有很大一步」。

中華隊今天賽前拿下4連勝，今天與日本隊交手，若輸2分以內還是可以取得金牌門票，但中華隊2局守備出狀況，加上打擊無法突破，終場吞下敗仗，明天只能與中國隊爭銅牌。

許順益表示，中華隊選手都盡力了，這場比賽也讓大家看到日本隊的實力，日本此次是以社會人隊球員組隊參賽，「他們樣樣都比我們細膩」。

許順益也提到，光是日本的社會隊就已經有這樣的水準，所有看起來很簡單的問題，對台灣棒球來說，中間的差距步伐很大，日本實力確實高台灣太多，也希望未來可以有更多機會與日本球隊交流。

今天除了打線熄火，中華隊相當自豪的守備也出狀況，許順益表示，每個盃賽不可能有100分的表現，不會特別去怪誰，日本隊的腳程帶給中華隊的守備很大的壓力，無論打擊、守備，無論輸球、贏球，每次國際賽經驗都希望成為中華隊未來參考的依據。

中華隊今天多次得點圈有人打擊機會都沒能有適時一擊，許順益表示，大家看著轉播或許會覺得很可惜，但中華隊的能力在什麼地方很清楚，「中華隊有得分機會時，日本配球模式轉換很快，兩國間的差距太大，不是大家想像中的那麼簡單」。

明天台灣時間中午12時，中華隊將再次與中國隊交手爭銅牌，許順益表示，先發投手放心底，大家都搶著想投，明天還是全力搶勝。（編輯：唐聲揚）1070831

為防誤解 菲軍艦攔淺南海已...林樺慶首次國際大賽先發表現...

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