林樺慶首次國際大賽先發表現佳 讚日本細膩

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達31日電）亞運中華成棒隊今天與日本隊交手，先發投手林樺慶投5.2局失3分，表現不差。林樺慶表示，職棒和國際大賽很不同，彼此不了解，上場大膽投，「日本玩球很細膩」。

中華隊今天與日本隊交手，爭取金牌戰門票，派出職棒球員林樺慶先發，林樺慶首局雖投出保送，但沒有失掉分數，2局守備沒有幫忙，加上接連被敲3支安打失掉2分，3到5局回穩，6局2人出局後被敲出陽春砲後退場。

儘管中華隊沒能拿下勝利，但林樺慶首個成棒正式國際大賽表現不差，林樺慶表示，2局主要是球被掌握到，3局馬上調整，搶回節奏主導權，感覺越投越順，6局被敲出全壘打不算失投球，只能說日本隊打者打得太好。