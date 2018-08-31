鹿希派開直播宣布辦演唱會　吳宗憲氣噗噗跟酸民說分明

藝人鹿希派今（31）日晚間開直播，宣布9月2日要辦免費的小型演唱會「鹿希派對」，老爸吳宗憲同框，對於酸民瘋喊父子兩人「說話不算話」，吳宗憲霸氣回應，「他已經一肩扛起了，還要怎麼樣？從此鹿希派消失人間嗎？酸民判得比地檢署還要重。」他強調，「我還是鹿希派的爸爸，各位！」

提到道歉記者會，吳宗憲表示，「今天你如果不出來面對，那我們姓就要倒過來寫，什麼叫做肩膀，扛起來！因為知道錯了，所以告訴你真的錯了，那為什麼不給人家一點機會呢？」他感嘆，「今天任何藝能界的人出了這個事，我都覺得不應該繼續待，但各位，我還是鹿希派的爸爸啊。」他強調，「再怎樣台灣都是我們的家，今天就算受到什麼挫折，它就是我們的老巢，我們在這裡長大，他三姊姊在紐約讀完書，立刻給我回來，要拿美國護照很難嗎？各位，老子簽字就可以。」