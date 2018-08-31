鹿希派開直播宣布辦演唱會　吳宗憲氣噗噗跟酸民說分明

藝人鹿希派今（31）日晚間開直播，宣布9月2日要辦免費的小型演唱會「鹿希派對」，老爸吳宗憲同框，對於酸民瘋喊父子兩人「說話不算話」，吳宗憲霸氣回應，「他已經一肩扛起了，還要怎麼樣？從此鹿希派消失人間嗎？酸民判得比地檢署還要重。」他強調，「我還是鹿希派的爸爸，各位！」
提到道歉記者會，吳宗憲表示，「今天你如果不出來面對，那我們姓就要倒過來寫，什麼叫做肩膀，扛起來！因為知道錯了，所以告訴你真的錯了，那為什麼不給人家一點機會呢？」他感嘆，「今天任何藝能界的人出了這個事，我都覺得不應該繼續待，但各位，我還是鹿希派的爸爸啊。」他強調，「再怎樣台灣都是我們的家，今天就算受到什麼挫折，它就是我們的老巢，我們在這裡長大，他三姊姊在紐約讀完書，立刻給我回來，要拿美國護照很難嗎？各位，老子簽字就可以。」
▲吳宗憲強調自己是鹿希派父親。（圖／翻攝自鹿希派臉書 , 2018.8.31）
吳宗憲感性地說：「我看起來像一個神經病，但我不是，我是一個大娛樂家，我在電影院看《大娛樂家》，邊看邊掉淚。」鹿希派演唱會當天，他剛好錄影，對於是否出席，他這麼說，「我要是去的話，頂多就是台下觀眾，因為，沒有資格上台的憲哥，必須去的，卻是鹿希派的爸爸。」
至於鹿希派本人如何看待酸民言行，他透露，「我覺得酸民也幫我衝了一些流量，這些都是太極，怎麼說，大家也要給酸民一個機會，身為一個公眾人物，你本來就是一個沙包，讓大家發洩生活的不滿。最近看到不少酸民的留言，覺得很有趣。」被問如果演唱會沒人怎麼辦？他笑說：「萬人響應，無人到場？那我就自嗨了，不管怎樣都是派對。」