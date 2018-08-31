國軍與民眾在一起　共同完成災害防救任務

（軍聞社記者莊家宏臺北31日電）國防部今日表示，因應近期熱帶低壓及西南氣流影響，造成中、南部地區嚴重災情，自8月23日起，國軍依「守護家園」的核心價值，發揮「聞聲救苦、立即馳援」的精神，全力投入防救災工作，並於最短時間內完成抽水、禽畜清理及學校清理等災後復原工作，充分展現國軍是一支能作戰、能達成任務的部隊。

國防部指出，累計8月23日1400時迄8月31日1800時，國軍計派遣兵力1萬7千748人次、輪車841輛次、甲車115輛次、膠舟100艘次、抽水機323部、消毒器1千121部，協助鄉民撤離820人、沙包堆置9千430包、土石清理160.91噸、物資搬運9.9噸、市容整理4千237.39噸、道路清理257.17公里、機關學校整理78處、禽畜清理81萬2千218隻、環境消毒329萬1千068平方公尺及抽水2億2千808.1萬加侖。國軍於今日完成此次救災任務，派遣兵力也將於今晚歸建完畢。