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美食人人愛　這星座榮登吃貨冠軍　最精打細算則是他

記者顏真真／台北報導2018/09/01 14:47
▲美食人人愛，根據大數據分析發現，「天蠍座」榮登吃貨星座冠軍，號稱最高顏值的「天秤座」成為了精打細算排行第一名。（圖／記者陳致宇攝）
▲美食人人愛，根據大數據分析發現，「天蠍座」榮登吃貨星座冠軍，號稱最高顏值的「天秤座」成為了精打細算排行第一名。（圖／記者陳致宇攝）

世界頂級美食評鑑指標「米其林」今年首度登台，評選出20家星級餐廳及36家必比登推薦美食，也吸引許多饕客嘗鮮。而根據大數據分析發現，「天蠍座」榮登吃貨星座冠軍，號稱最高顏值的「天秤座」，成了精打細算排行第一名，「天秤女」更是只吃美食不吃虧的代表。

「米其林」今年台北評選出20家星級餐廳及36家必比登推薦美食，其中「摘星餐廳」更是象徵擁有絕佳廚藝的最高榮譽，但能吃上一餐卻也價格不斐，不少金融業者都為此推出好康來吸客，例如台北米其林指南獨家官方金融合作夥伴的國泰金。根據業者的大數據分析，光是優惠APP，統計至今在iOS、Google Play金融類免費下載排行榜長居月冠軍寶座，同時也是金融類App使用活躍人數第一名。

不僅如此，國泰金優惠（MyRewards）App大數據分析也發現，排出吃貨星座前3名分別是天蠍座、天秤座與處女座；最會精打細算星座前3名則是天秤座、處女座，天蠍座與巨蟹座並列第三；而集吃貨與精打細算於一身的星座與性別就是天秤女。

因此，無論是想品嘗米其林美食、想省錢吃好料，或正想提前準備生日大餐，屬於這些星座的消費者，或他們的另一半、閨密及死黨，在享用美食的同時，也別忘善優惠回饋好康。

關鍵字米其林星座國泰金控app大數據
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