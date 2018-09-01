美食人人愛　這星座榮登吃貨冠軍　最精打細算則是他

世界頂級美食評鑑指標「米其林」今年首度登台，評選出20家星級餐廳及36家必比登推薦美食，也吸引許多饕客嘗鮮。而根據大數據分析發現，「天蠍座」榮登吃貨星座冠軍，號稱最高顏值的「天秤座」，成了精打細算排行第一名，「天秤女」更是只吃美食不吃虧的代表。

「米其林」今年台北評選出20家星級餐廳及36家必比登推薦美食，其中「摘星餐廳」更是象徵擁有絕佳廚藝的最高榮譽，但能吃上一餐卻也價格不斐，不少金融業者都為此推出好康來吸客，例如台北米其林指南獨家官方金融合作夥伴的國泰金。根據業者的大數據分析，光是優惠APP，統計至今在iOS、Google Play金融類免費下載排行榜長居月冠軍寶座，同時也是金融類App使用活躍人數第一名。