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最夯智慧家電大調查　掃地機器人奪冠

記者彭夢竺／台北報導2018/09/01 18:36
▲掃地機器人橫掃千軍成為民眾最有興趣購買的智慧家電，有56%的民眾願意支付1萬元以上的費用採買。（圖／鼎鼎聯合行銷提供）
▲掃地機器人橫掃千軍成為民眾最有興趣購買的智慧家電，有56%的民眾願意支付1萬元以上的費用採買。（圖／鼎鼎聯合行銷提供）

隨著科技的進步與發展，物聯網、AI人工智慧應用範圍越來越廣泛，就連智慧家電也逐漸成為家家戶戶必備的設備之一。根據內政部國人普通戶數的統計，雖然國人結婚率下降，但因單身、晚婚當道，反而使住戶數微幅增加，更帶動智慧家電銷售量；調查也發現，智慧家電中的掃地機器人最受歡迎，年輕族群則是喜歡空氣清淨機；如果以性別區分，男性偏愛智慧電視、電視盒及音箱，女性則在智慧洗衣機、冰箱等常見的家電設備為主。

根據GO SURVEY市場研究顧問調查，超過90%的人平時會關注科技家電產品相關消息，不分年齡最想採買的智慧家電，都以「掃地機器人」為首，其他依序為冰箱、洗衣機、電視機、電子鎖等設備，成為最令消費者感興趣採購的前5大智慧家電。

調查發現，空氣清淨機特別受到18到29歲年輕族群注意，電視機反而沒有占據該年齡層前5大商品之列，可見年輕族群對手機的依賴已超過電視，同時對居家空氣品質要求較其他年齡層高；進一步從性別分析，在智慧家電的採購上，男性較女性更顯主動，高達74%男性會主動搜尋瀏覽智慧家電的相關訊息，女性則為52%。

除了掃地機器人受全民鍾愛外男性更偏愛智慧電視、電視盒以及音箱等娛樂性較高的家電；而在女性具採購興趣單品中，只有在掃地機器人與男性齊平，其他較感興趣採買的商品，以智慧洗衣機、冰箱等常見的家電設備為主。

掃地機器人橫掃千軍成為民眾最有興趣購買的智慧家電，GO SURVEY進一步分析民眾可接受的價格區間發現，有56%的民眾願意支付1萬元以上的費用採買，其中1萬到1.2萬元，是最多民眾可接受的價格區間，其次為1.4萬到1.6萬，其中男性消費者(60%)比女性消費者(53%)多，平均願意花費的金額上，男性也高於女性約1187元。

 

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中華微視傳遞「有溫度的中國」

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