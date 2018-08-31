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政治

台北市長、議員登記截止　藍綠白競爭激烈

記者邱明玉 / 台北報導2018/09/01 00:24
▲台北市長與北市議員登記到31日截止，在北市長部分，除了藍綠白競爭激烈外，在最後登記截止日，突然出現「神祕第五人」，有一位無黨籍參選人吳蕚洋前來登記參選，總計台北市長一共有5位參選人完成參選登記。 （圖／翻攝自北市選委會網站 , 2018.8.31)
▲台北市長與北市議員登記到31日截止，在北市長部分，除了藍綠白競爭激烈外，在最後登記截止日，突然出現「神祕第五人」，有一位無黨籍參選人吳蕚洋前來登記參選，總計台北市長一共有5位參選人完成參選登記。 （圖／翻攝自北市選委會網站 , 2018.8.31)

台北市長與北市議員登記到今（31）日截止，在北市長部分，除了藍綠白競爭激烈外，在最後登記截止日，突然出現「神祕第五人」，有一位無黨籍參選人吳蕚洋前來登記參選，總計台北市長一共有5位參選人完成參選登記。 

台北市長從8月27日到31日，總共有五天登記時間，包括台大教授李錫錕、國民黨台北市長參選人丁守中、民進黨台北市長參選人姚文智，以及台北市長柯文哲，陸續都先後完成市長登記參選，社民黨召集人范雲也來參與登記，不過在登記到最後一個關卡、繳交200萬元保證金時，范雲認為違反憲法「平等參政權」精神，因而拒絕繳交，因此登記失敗。

而在31日登記最後一天上午，突然出現「神祕第五人」，也就是兆豐保險花蓮分公司經理吳蕚洋，也來台北市選委會登記參選市長。吳蕚洋說，早在五年前就有想參選的念頭，如今參選，希望用這個身分來呼籲，把軍公教退休金所修的條例作廢。吳蕚洋並批評柯文哲，聰明有餘，不夠智慧，也就是不夠有慈悲心。

至於在台北市議員登記部分，第一選區（士林北投）部分，一共有23人登記，應選13席，士林北投堪稱民進黨強勢選區，2014年選舉共拿下41％議員票，今年底則提名六人維持目前席次；國民黨部分，新人由張斯綱和林杏兒出線，連同現任議員汪志冰、陳重文在內，國民黨將爭取提名4席能夠全壘打。不過面對新黨、台聯和無黨籍各有潘懷宗、陳建銘、林瑞圖等強棒，藍綠都將陷入激戰。

在第二選區（內湖南港）部分，共有15人登記，應選9席，藍軍部分，不僅有親民黨主席宋楚瑜愛將黃珊珊爭取六度連任，還有國民黨主席吳敦義色彩濃厚、前文傳會主委李明賢，與副主席郝龍斌祕書游淑慧，紛紛投入參選；加上港湖區現今人口結構年輕化，出現小黨參選爆炸，宛如一場政壇老將代理人對抗新人之戰。

綠營部分則是維持提名四席，不過上屆高嘉瑜就已經拿下台北市議員最高票，這會再因槓上姚文智，還有柯文哲加持，對高嘉瑜到底是利是弊，也連帶衝擊到另三名綠營老將的票源。

第三選區（松山信義）部分，共有22人登記，應選10席，這區仍以藍營選民為多，特別的是，這區的民進黨議員像許淑華等，多被柯粉貼上柯黑標籤，今年除民、國兩黨以外的市議員參選人，包括親民黨的洪士奇、民國黨的徐世勳也多表態要找柯站台，儼然已成柯友俱樂部，柯黑柯粉大對決，在這區有待考驗。

第四選區（中山大同）部分，共有18人登記，應選8席，不僅有時代力量林亮君加入競爭，藍綠陣營也各有老將王浩回鍋、新秀陳怡君出頭，競爭頗為激烈。

第五選區（萬華中正）部分，共有19人登記，應選8席，這區過去選民綠略大於藍，不過大環境對民進黨不佳，民進黨人士預估，該選區這回恐掉三千票。再加上上屆失利捲土重來、無黨籍的徐立信有柯文哲加持，頗受外界看好，預料將衝擊藍綠恐掉一席。

第六選區（大安文山）部分，共有25人登記，應選13席，堪稱「藍中之藍」的大安文山區，國民黨面對先前退黨但問政表現良好的現任議員李慶元參選、初選失利但為上屆落選頭的王致雅有意脫黨參選，以及超級吸票機羅智強空降搶票，現已成為國民黨內部大亂鬥的選區；外界評估，國民黨提名八席可能至少掉一席，也讓現任議員與新人都相當緊張。民進黨五席老將則喊出聯合競選，力保五席全上連任戰果。

關鍵字柯文哲丁守中姚文智李錫錕吳蕚洋
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