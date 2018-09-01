名家論壇》洪孟楷／請鬼拿藥單的新南向救觀光

但本週仍傳出泰國擬增加簽證費用，讓單趟前往泰國觀光簽證成本就已逼近台幣兩千多元，雖然消息公布後不到兩天，泰國方緊急再發布「辦理無任何改變」以示泰簽費用不會調整，但目前泰國給予世界上近80個國家或地區免簽證禮遇，包括亞洲周邊韓國、日本、新加坡、越南、緬甸、香港、澳門、馬來西亞、柬埔寨等都是免簽優惠，我方為何沒獲得對等的待遇？是熱臉去貼冷屁股？還是我們非泰國遊客不可？

從蔡英文政府上任以來，「新南向」喊得震天乍響，好像東南亞國家一夕之間冒出，過往都沒往來。而會大力發展南向其實就是其他向無路可通；往東往北，日韓早已成熟開發，西面兩岸關係既冷凍又停滯，不往南走、沒路好走。

除了引發我國上下譁然外，更因為自前年起開始以「新南向」的名義開放東南亞部分國家免簽來台，泰國作為其中重要國家之一，以國際慣例上相互友好的作法，沒有互給免簽優惠已經令人狐疑；如今又試圖增加簽證費用，這不就是意想把免簽的80個國家遊客入境成本轉嫁在其餘須簽證國，包括我國旅客難道要當這冤大頭？當然更令人無法接受。

且平心而論，過去數年陸客自由行變多，或日韓遊客前來台灣旅遊時，在幾個熱門交通要點，如前往九份公車的忠孝復興站附近，總能遇見一兩位手拿旅遊書的外國朋友問路，我們倒也樂於做國民外交、幫其解惑。現在開放泰國免簽兩年過去了，敢情有任何人在街頭上遇過泰國朋友問路的經驗？如果真如外交部數字如此美化，那麼大量的泰國遊客進台，都去哪了？

根據移民署數據，在開放泰國民眾免簽前，過往並無在台查獲任何泰國籍賣淫人口。但自2016年8月開放免簽後，統計至2018年3月，移民署發現竟有高達1,424名旅客，來台目的與簽證說明上頭目的並不相符，其中更有近三分之一被查獲從事賣淫工作。不禁要問，除了非法增加，這難道就是泰國免簽後對台灣社會最大改變？

主管觀光的政委張景森第一時間跳出來護航，其邏輯之簡略、話術之低落，更加令人啼笑皆非。張政委信口開河說「觀光消費收入淨增加將會超過100億」，又說這是推估數字。簡單的說，張政委把免簽前泰客來台數約12多萬人，免簽後來台數達29多萬人，兩者相減後乘上平均停留的8.1天數及每日平均花費數，得出近百億的數字，以此洋洋得意。

但謬論就在於，東南亞旅客撇開自由行不論，一般團客皆僅安排五天四夜或四天三夜旅遊，根本不會與張政委所想平均8.1天相同，換句話說，除非來台的遊客個個都是慢活於台灣long stay，不然就是增加的29萬多人裡並非全然都是觀光客，部分的泰國來台者利用我國給予三十天免簽優惠停留從事其他活動，並非旅遊，這就是真相。事到如今，我們還要頭埋沙裡、自我催眠嘛？

再者，現更傳出張景森為救今年銳減的觀光人數，把腦筋動到了越南與印尼頭上，泰國人均GDP 5,000多餘美元，相較印尼的人均GDP 3,500多餘美元、越南人均GDP更僅2,100多餘美元，幾乎都是泰國的一半。放著人均GDP 8,000多於美元的陸客不要，迎來泰客，現更要廣開大門免簽招待印客、越客。請問，台灣觀光何時做得如此卑微？

所以，只要稍微用常理判斷，就可以判斷現在一直開放免簽給東南亞國家，到底是助力、還是阻力；是錦上添花？還是飲鳩止渴？今日是九月一號，2018年眼看已過三分之二，且暑期旅遊旺季過完，來台觀光人數依照統計，今年將是繼突破千萬觀光旅遊數後首度不到門檻，即將繳出如此難看的成績單，也難怪蔡英文政府想方設法要美化數值。開放免簽、增加補助，將只是表面功夫的第一步。

新南向原來衝的是數字，而非真正觀光產值，何況，還衝不到。所以說，這不是請鬼拿藥單？什麼才是。

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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