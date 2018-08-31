詹皓晴發球失常 美網女雙止步第2輪

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）台灣網球好手詹皓晴與中國女將楊釗煊搭檔，今天在美網女雙第2輪賽事迎戰美國組合，詹皓晴被破5個發球局，最終以7比5、2比6、6比7（5比7）輸球，遭淘汰出局。

2018美國網球公開賽進入第5天賽程，名列女子雙打第10種子的詹皓晴與楊釗煊，中午在第13球場迎戰美國女將多海德（Caroline Dolehide）與麥海爾（Christina McHale），尋求闖進16強。

詹皓晴首盤兩度被破發，之後都能反破對手發球局。5比5平手情況下，詹皓晴與楊釗煊第11局逼出3個破發點，最終靠對手截擊出界，成功破發，以6比5超前。詹皓晴隨後保發，以7比5拿下首盤。