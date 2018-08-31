謝淑薇直落二 美網女雙闖進16強

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）台灣網壇名將謝淑薇走出昨天單打輸球陰影，今天在美國網球公開賽女雙第2輪與白俄羅斯選手莎芭蓮卡搭檔，以6比4、7比6（7比5）直落二擊敗對手，闖進16強。

謝淑薇不敵斯洛伐克女將齊布科娃（DominikaCibulkova），美網單打止步第2輪後，下午與莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）攜手，在第10球場迎戰塞爾維亞的史托揚諾維奇（Nina Stojanovic）與匈牙利的史托勒（Fanny Stollar）。

謝淑薇與莎芭蓮卡首盤先被破發，隨後找回氣勢，反破對手發球局，以3比3扳平，並在第10局連下4分，再次破發，以6比4拿下首盤。