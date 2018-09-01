持BB槍指警 急診室的春天女星遭警擊斃

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）洛杉磯郡警長辦公室表示，以在影集「急診室的春天」扮演護士而打響名號的女星凡妮莎馬奎斯，昨天因掏出看似手槍的武器指向警員，而在住所遭警擊斃，後來發現她拿的是BB槍。
警方告訴美國有線電視新聞網（CNN），凡妮莎馬奎斯（Vanessa Marquez）的房東昨天請警方前來了解狀況，警員下午將近2時趕至加州南巴沙迪納（SouthPasadena）佛利蒙特大道（Fremont Avenue）1100號住所，當時這位似有精神狀況的49歲女演員癲癇發作。
警方花了約90分鐘試圖說服她接受醫療協助，警察說，她突然掏出一把看似手槍的武器，警員因此不得不開槍。調查人員後來發現，凡妮莎馬奎斯手中只是把BB槍。
凡妮莎馬奎斯於1994年至1997年在國家廣播公司新聞網（NBC）醫療影集「急診室的春天」（ER）中，飾演3季的護士戈德曼（Wendy Goldman）一角。雖然此非要角，但她有時會參與演出次要情節，其中有些劇情相當輕鬆詼諧。
凡妮莎馬奎斯的作品還包括1988年的「為人師表」（Stand and Deliver）及「歡樂單身派對」（Seinfeld）。（譯者：鍾佑貞/核稿：張曉雯）1070901