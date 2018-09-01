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政治

「2006年戰局」將重演？前扁辦主任：高雄選情恐翻盤

編輯中心／綜合報導2018/09/01 09:13
▲曾任陳水扁辦公室主任的陳淞山直言，民進黨執政若再沒起色，長期的鐵票倉高雄也可能翻盤，產生結構性變天。（圖／ NOWnews 資料照）
▲曾任陳水扁辦公室主任的陳淞山直言，民進黨執政若再沒起色，長期的鐵票倉高雄也可能翻盤，產生結構性變天。（圖／ NOWnews 資料照）

年底大選逼近，候選人選戰打得火熱，不過日前連日豪雨重創南台灣，災情慘不忍睹，蔡政府遭質疑治水破功，恐影響綠營選情。對此，曾任陳水扁辦公室主任的陳淞山直言，民進黨執政若再沒起色，長期的鐵票倉高雄也可能翻盤，產生結構性變天！

陳淞山表示， 2006 年的市長選戰，民進黨候選人僅以 1114 票些微差距險勝國民黨候選人，面對今年底選戰的民調，民進黨原先勝過國民黨 10％ 以上，如今兩方差距卻只剩下 5 ～ 10％，若民進黨長期執政再無起色，民意將會反撲，政績也將受到嚴格檢驗。

陳淞山指出，韓國瑜出戰高雄，遭民進黨祕書長洪耀福點名是為了佈局國民黨黨主席，此舉將傷害民進黨參選人，且不需要拉高韓國瑜的格局，因為其目的是為了拚下一屆的立委。不過，現在韓國瑜與對手陳其邁的差距拉近，就算這次民進黨險勝，對 4 年後的民進黨高雄市選戰恐也會造成傷害，因此陳其邁可能會調節選戰節奏。

此外，國民黨高雄市議員許慧玉以一場棒球賽來比喻這場選戰，指出韓國瑜的打法，已經跳脫傳統藍軍打選戰的窠臼，雙方強投對強棒，韓國瑜甚至投出變化球，讓站在打擊區的對手感到慌張不已。最後強調，藍軍目前最需要的就是團結，別被洪耀福一番話語擾亂。

關鍵字選戰民進黨國民黨陳其邁韓國瑜高雄
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