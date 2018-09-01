「2006年戰局」將重演？前扁辦主任：高雄選情恐翻盤

年底大選逼近，候選人選戰打得火熱，不過日前連日豪雨重創南台灣，災情慘不忍睹，蔡政府遭質疑治水破功，恐影響綠營選情。對此，曾任陳水扁辦公室主任的陳淞山直言，民進黨執政若再沒起色，長期的鐵票倉高雄也可能翻盤，產生結構性變天！

陳淞山表示， 2006 年的市長選戰，民進黨候選人僅以 1114 票些微差距險勝國民黨候選人，面對今年底選戰的民調，民進黨原先勝過國民黨 10％ 以上，如今兩方差距卻只剩下 5 ～ 10％，若民進黨長期執政再無起色，民意將會反撲，政績也將受到嚴格檢驗。