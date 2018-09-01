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政治

蔡英文生日槍決死刑犯　阿扁這樣說

記者邱明玉 / 台北報導2018/09/01 09:21
▲死囚李宏基槍決，是蔡政府 2 年多來首度執行死刑，目前死刑定讞但尚未執行的囚犯還有 42 名。（示意圖／pixabay）
▲死囚李宏基槍決，是蔡政府 2 年多來首度執行死刑，目前死刑定讞但尚未執行的囚犯還有 42 名。（示意圖／pixabay）

法務部長蔡清祥上任後，8月30日首次核准死刑執行，並於8月31日下午第一次執行死囚槍決。不過31日也適逢總統蔡英文生日，對此，前總統陳水扁今（1）日在「新勇哥物語」中貼文表示，法務部昨稱執行死刑前並沒有向總統報告，扁說「這點我則比較保留」，因為在還沒有廢除死刑前，要不要暫緩執行死刑，總統沒有參與討論和做政治決定，任誰也不會相信！

「新勇哥物語」–蔡總統生日槍決死刑犯，全文如下：

勇哥：8月31日是蔡英文總統62歲壽誕，恭祝總統生日快樂！福如台海！壽比玉山！萬歲萬萬歲！

勇弟：法務部長蔡清祥上任後，8月30日首次核准死刑執行，並於8月31日下午第一次執行死囚槍決。法務部也召開記者會說明，次長陳明堂表示，所有43名死囚都有逐一考量，以最慎重的態度先執行李宏基一案。8月31日同時也是總統蔡英文的生日，被問到執行死刑前有無向總統蔡英文報告？陳明堂強調，不知道今天是總統的生日，365天，天天都有人生日，執行死刑是法務部長的權責，由法務部依刑事訴訟法來執行，不必也沒有事先向總統報告，執行死刑前也沒有向其他民間團體報告過。

勇哥：陳明堂次長說執行死刑前沒有向其他民間團體報告過。這點我相信，因為要絕對保密。致於執行死刑是法務部長的權責，不必也沒有事先向總統報告。這點我則比較保留。因為在還沒有廢除死刑前，要不要暫緩執行死刑，總統沒有參與討論和做政治決定，任誰也不會相信！？

勇弟：阿扁總統時代執行死刑，從最早一年1、20個，到一年只有個位數，甚至2、3個，最後二年則一個也沒有。這是呼應世界趨勢，在還沒有廢死前，暫緩死刑之執行。馬總統上任後也任命堅持不殺生的虔誠佛教徒王清峰擔任法務部長，當然在延攬入閣時已經跟總統說好不執行死刑並獲得同意。但在社會氛圍要求執行死刑的壓力下，王清峰只能選擇離去。接任法務部長的曾勇夫就執行死刑了。蔡總統就任之初也一定跟邱太三部長就暫緩執行死刑議題達成共識。二年多過去了，換成檢察官出身的蔡清祥部長，就知道又要恢復執行死刑了。

小勇：法務部次長陳明堂又說執行死刑與蔡總統生日同一天，兩者沒有特別關係。事先並不知道總統生日是有可能的，因為蔡總統、馬總統、阿扁總統都不過生日的。阿扁說過，只要活著的一天就是「生日」，天天過生日。總統過生日，有的人是要全國人民一起為他慶生。有的人過生日，還沒到先「暖壽」，到了就「祝壽」，過了「延壽」。一年過好幾個生日。

勇哥：人生無常，生死難料。沒死哪來生？生就是死，死就是生。死了「往生」，死後還可「復活」，精神不死，典範長存。今年1月15日也是李前總統96歲生日。阿扁特別到翠山莊為李前總統祝壽。
最後李前總統除贈《餘生》等多本書外，並送給阿扁寫有「我是不是我的我」的紀念盤。同時唸一段《聖經》加拉太書第二章第20節—

「所以現在活著的不再是我，而是基督在我裡面活著；並且如今我在肉體中活著，是因信神的兒子而活；他愛我，甚至為我捨棄了自己。」

關鍵字陳水扁蔡英文死刑法務部陳明堂
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