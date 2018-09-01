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政治

楊偉中曾任國民黨發言人　李來希批：馬英九瞎了眼

編輯中心／綜合報導2018/09/01 09:28
▲前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中和家人前往紐西蘭庫克群島旅遊時，為救溺水的女兒，不幸溺斃，享年 47 歲。（圖／ NOWnews 資料照）
▲前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中和家人前往紐西蘭庫克群島旅遊時，為救溺水的女兒，不幸溺斃，享年 47 歲。（圖／ NOWnews 資料照）

前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中和家人前往紐西蘭庫克群島旅遊時，為救溺水的女兒不幸溺斃，享年 47 歲。楊偉中從國民黨發言人變成批評國民黨的名嘴，更擔任不當黨產處理委員會委員，主要抄查國民黨黨產。全國公務人員協會理事長李來希批評，國民黨找楊偉中擔任發言人「馬英九果真是瞎了眼！」

李來希在臉書發文表示，「他走了，就這樣子走了，鯉躍龍門僅差一步之遙？差一點點就成為我的同事？這人明明是不當黨產會的現職委員，明明已經背叛國民黨，心中早就沒有國民黨的存在，國民黨也已開除他的黨籍，為什麼今天的所有的早報與所有電子媒體，有志ㄧ同都不願意碰觸他在民進黨政府中的角色？是媒體操弄刻意運作的結果嗎？此君生前幾乎每天批判國民黨他的老東家，典型的不義之人，怎麼好意思再掛名國民黨前發言人？國民黨真的要這樣子任人糟蹋嗎？面對這樣一個不義的叛將，死後還要掛名發言人，國民黨的容忍度可真是讓人無言！」

他接著提及與楊偉中認識經過，「楊君早期常走街頭，勞動部前身勞委會期間，經常參與群眾運動，因爲職務關係與他認識但無深交」，對於楊偉中「原本左翼思維的街頭悍將，搖身ㄧ變，成為右翼政黨的發言人。」他表示自己早有預見楊偉中出任國民黨發言人的危機，「我曾與陳菊愛將談起，國民黨所用非人，馬英九識人不明，想想右翼政黨請左翼人士擔任發言人，不出事也難。」

李來希指出， 2016 年國民黨徹底倒臺，樹倒猢猻散，終究是不歡而散，翻臉成仇，另擇其主。可議的是此君轉身反手參與對老東家的挖根刨墳工作。回想幾年前陪同前勞委會主委王如玄南下嘉義為陳以真輔選，再次見識到此君的投機作為，他不禁直說「馬英九果真是瞎了眼！」

他說，「這幾年我從事年金改革抗爭運動，此君不僅沒有一絲一語好話，幾次與他同台參與政論節目，極盡諷刺之能事，為虎作倀實在讓人思之作嘔，同台辯論說不過我，利用我不在場的時段，極盡所能的羞辱軍公教人員，我軍公教人員與他無冤無仇，反而屢屢助其夫婦，恩將仇報已不足以形容我對他的感受，天道好還，藜民可欺，天命難違。於今，只望尚存世間方義之人，引以為戒！」

對此，網友則紛紛留言：「文章寫得好，看完之後沒有人會同情楊偉中了」、「救女兒 也算是留下最後的好名」、「很敢講！」「蝴蝶效應，死者為大，那要不要建廟？」「終於開第一砲」。

關鍵字李來希楊偉中發言人溺斃馬英九國民黨
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