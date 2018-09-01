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中央社

致敬馬侃 蘇嘉全於美國國會鞠躬致意

中央社2018/09/01 09:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓31日專電）立法院長蘇嘉全今天下午現身美國國會，向日前病逝的友台美國聯邦參議員馬侃靈柩鞠躬致意。

蘇嘉全約於2時現身，他在駐美代表高碩泰陪同下，代表中華民國政府向馬侃靈柩致敬，隨後停留約10分鐘。蘇嘉全離開前，與高碩泰及駐美代表處工作人員等，齊向馬侃靈柩鞠躬。

駐美代表處表示，蘇嘉全是應邀出席馬侃追思活動的中華民國代表，因班機抵達時間因素，來不及參加上午的儀式，但在駐美代表高碩泰陪同下，下午前往致意，而蘇嘉全明天也將出席在華盛頓國家大教堂所舉行的追思活動。

美國國會於今天下午1時後，開放圓頂大廳供大眾悼念馬侃。馬侃之前，美國歷史上僅有30位公民獲得在國會圓頂大廳停靈供人瞻仰的哀榮。

至於國會上午為馬侃舉行的紀念儀式中，馬侃高齡106歲的母親羅貝塔．馬侃（Roberta McCain）也有出席。許久未公開露面的羅貝塔．馬侃，坐著輪椅現身，馬侃的女兒梅根．馬侃（Meghan McCain）多數時間都握著祖母的手。

儀式尾聲，眾人一一向馬侃靈柩告別時，馬侃的妻子辛蒂．馬侃（Cindy McCain）在棺木前禱告後，忍不住眼淚，梅根．馬侃則是淚水決堤，而羅貝塔．馬侃則在胸前畫十字後，望向靈柩許久。

美國副總統彭斯則是代表行政部門出席上午的紀念儀式。彭斯指出，他應總統川普要求，代表美國這個心懷感激的國家向馬侃致敬，彭斯還回憶過去擔任眾議員期間，曾和馬侃一同出訪，慰問海外美軍駐紮地。

他說，較他年長20多歲的馬侃，當時調侃他在與伊拉克官員晚宴的餐會上打瞌睡，在一整天18小時的參訪後，馬侃還告訴他，仍有好幾個會要開。

彭斯指出，儘管他和馬侃不是對所有議題都有共識，但在每個世代中，都有人把國家放在第一位，看重為國服務勝於個人，在憤世嫉俗的時代仍召喚理想主義，馬侃就是這樣的人。

除彭斯，行政部門包括白宮幕僚長凱利、國安顧問波頓、國防部長馬提斯也都出席上午的紀念儀式。外交使節團中，則有中國駐美大使崔天凱在內的各國代表，參、眾兩院議員也不分黨派的出席。

馬侃生前是參院軍事委員會主席，反共信念堅定的他，對中國國家主席習近平執政後在世界展現的霸權行為曾多次批評，尤其是中國在南海軍事化的作為。馬侃曾批評北京是霸凌他國，一向友台的他，則多次透過支持「國防授權法」表達美國國會對台灣的友好。（編輯：屈享平）

未來一週天氣晴朗穩定 午後...堅持信念 馬侃辭世凝聚美國...

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