堅持信念 馬侃辭世凝聚美國社會團結

十分友台的馬侃是美國資深參議員，為表彰他的貢獻，他的遺體今天停柩在國會山莊圓頂大廳（CapitolRotunda）供民眾悼念。美國歷來僅有30位公民獲此禮遇，馬侃的重要性不言可喻。

（中央社記者江今葉華盛頓31日專電）美國參議員馬侃遺體今天停柩在國會山莊供民眾悼念。馬侃因為堅持信念，讓不分黨派政治人物與民眾同聲稱許，也意外讓因政治理念分歧而混亂的美國社會，再度凝聚。

但若翻開2008年時的美國自由派媒體報導，會看到迥然於現在的馬侃。

一位長期觀察美國政治的記者說，攤開這個禮拜對馬侃的報導，再比較2008年總統大選時自由派媒體的言論，「你可能會以為報紙上說的馬侃是兩個人」。但他坦言，「美國現在需要一位凝聚民心的重量級政治人物」。

馬侃曾於2000年角逐共和黨總統候選人提名，但敗給小布希（George W. Bush），2008年捲土重來後雖獲提名，卻輸給民主黨候選人歐巴馬（Barack Obama）。這2位阻斷馬侃總統夢的美國前任總統，明天將於華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行的追悼會上致詞，哀悼馬侃辭世。

美國自由派媒體在2008年總統大選，對尋求總統寶座、卻選擇極具爭議的培林（Sarah Palin）作為副總統人選的馬侃，可是沒有半句好話。種族主義者、年邁昏庸、脾氣暴躁...等字語，經常出現在和馬侃相關的報導中。

為美國公眾服務超過60年的馬侃，在給美國的最後一封公開信上，坦言自己曾犯過錯，但希望對國家的愛能夠彌補這些錯誤。

他在公開信中說，身為驕傲的美國人，死的時候也同樣驕傲。美國有3億2500萬各執己見、喧嚷不休的國民，但彼此的共同點始終遠超過歧見。度過挑戰後，將比先前更為強大。

對信念的堅持，讓馬侃在辭世前，不惜冒著同黨同僚或選民抨擊的可能，多次公開抨擊美國總統川普。也就是因為這樣的堅持，讓馬侃在辭世後，獲得來自民主與共和兩黨政治人物與民眾的讚許與懷念。（編輯：屈享平）1070901