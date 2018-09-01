持BB槍對準員警　《急診室的春天》女星遭警方當場擊斃

曾在當紅美劇《急診室的春天》飾演護士一角的美國女星凡妮莎馬奎斯（ Vanessa Marquez ），日前在加州自宅持武器指向警方，當場被員警擊斃，後來發現她所拿的是一把玩具手槍。

據外媒報導，美國時間 30 日下午近 2 時，凡妮莎房東告知警方她精神病發作，並有暴力傾向，員警趕到住處，發現凡妮莎精神狀況不穩、有癲癇症狀，且情緒十分激動，警方花了 90 分鐘說服她就醫，凡妮莎非但不配合，還突然掏出一把疑似手槍的武器，員警見狀至少對她開了一槍，凡妮莎當場倒地，送醫搶救仍宣告不治，調查人員後來發現，凡妮莎所持的其實是一把 BB 槍，但員警認為該把 BB 槍是半自動手槍複製品，仍有相當程度殺傷力。