持BB槍對準員警　《急診室的春天》女星遭警方當場擊斃

曾在當紅美劇《急診室的春天》飾演護士一角的美國女星凡妮莎馬奎斯（ Vanessa Marquez ），日前在加州自宅持武器指向警方，當場被員警擊斃，後來發現她所拿的是一把玩具手槍。
據外媒報導，美國時間 30 日下午近 2 時，凡妮莎房東告知警方她精神病發作，並有暴力傾向，員警趕到住處，發現凡妮莎精神狀況不穩、有癲癇症狀，且情緒十分激動，警方花了 90 分鐘說服她就醫，凡妮莎非但不配合，還突然掏出一把疑似手槍的武器，員警見狀至少對她開了一槍，凡妮莎當場倒地，送醫搶救仍宣告不治，調查人員後來發現，凡妮莎所持的其實是一把 BB 槍，但員警認為該把 BB 槍是半自動手槍複製品，仍有相當程度殺傷力。
49 歲的凡妮莎 1994 年至 1997 年在《急診室的春天》第 3 季擔任護士戈德曼（ Wendy Goldman ）一角，該劇 1994 年開播直到 2009 年結束。雖然凡妮莎在劇中僅是小配角，但有時會參與次要情節的演出，當時在拍攝期間，凡妮莎曾指控遭劇組人員性騷擾，更說男主角喬治克隆尼（ George Clooney ）將她列入黑名單，引起不小風波。
▲凡妮莎在美劇《急診室的春天》飾演護士角色。（圖／翻攝推特 , 2018.09.01）