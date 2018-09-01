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中央社

川普將缺席11月亞洲區域峰會 改由彭斯代打

中央社2018/09/01 09:44
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）白宮今天宣布，美國總統川普11月將不會與亞洲盟友一同參加區域峰會，改由副總統彭斯（Mike Pence）出席。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）透過聲明表示，彭斯將赴新加坡參加東南亞國家協會（ASEAN）峰會及東亞高峰會（East Asia Summit），之後轉赴巴布亞紐幾內亞參加亞太經濟合作會議（APEC）。

川普去年分別赴菲律賓及越南參加東協峰會及APEC領袖峰會。

白宮表示，彭斯將於亞洲行「強調以尊重主權、法治及自由、公平互惠的貿易原則為基礎，使印度太平洋地區自由開放的美國願景」。

「副總統期待與整個地區的盟友及合作夥伴會晤，藉此促進集體安全、繁榮及自由。」

白宮今天也證實，川普將前往巴黎參加11月11日紀念第一次世界大戰結束的停戰百年紀念活動。

川普將參加這些儀式，以「凸顯美國人不僅在第一次世界大戰期間，還在下個世紀為自由犧牲」。

白宮說，總統也將訪問愛爾蘭，以「重建兩國深切的歷史連結」。

聲明指出，總統將於11月下旬前往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯參加20國集團（G20）領袖峰會，他也將在此行訪問哥倫比亞，與哥國領袖商討安全局勢、反毒現況及區域事務。（譯者：鍾佑貞/核稿：張曉雯）1070901

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