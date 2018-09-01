宜蘭縣長5人登記　宜蘭市選區縣議員19搶7

2018年底選舉候選人參選登記8月31日截止，宜蘭縣共有5人登記參選縣長，74人登記參選縣議員，角逐34個席次。其中縣議員第一選區宜蘭市有19人登記，爭取7個席次，競爭最為激烈，而第四選區員山鄉則是2人登記，形成同額競選，第九選區三星鄉，鄉長對上議長最受矚目。

2018年底選舉候選人登記截止，宜蘭縣共有5人登記參選第18屆宜蘭縣長，分別是：陳秋境（無黨籍）、陳歐珀（民進黨）、林信華（無黨籍）、林姿妙（國民黨）、林錦坤（無黨籍）。

縣議員部分，13個選區共有74人登記參選宜蘭縣第19屆縣議員，將角逐34個席次。其中第一選區宜蘭市有19人登記，爭取7個席次，形成參選爆炸的局面，競爭最激烈。當中老將張建榮、黃定和、林錫明、楊順木、林志鴻、林岳賢爭取連任，吳福田、莊淑如東山再起，其餘包括林麗、徐坤炎、黃福生、林正芳、史國章、游國良、呂健吉、林建地、李漢銘、康思源、孫博萮則是投入議員選戰的新人。