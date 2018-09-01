宜蘭縣長5人登記　宜蘭市選區縣議員19搶7

2018年底選舉候選人參選登記8月31日截止，宜蘭縣共有5人登記參選縣長，74人登記參選縣議員，角逐34個席次。其中縣議員第一選區宜蘭市有19人登記，爭取7個席次，競爭最為激烈，而第四選區員山鄉則是2人登記，形成同額競選，第九選區三星鄉，鄉長對上議長最受矚目。
2018年底選舉候選人登記截止，宜蘭縣共有5人登記參選第18屆宜蘭縣長，分別是：陳秋境（無黨籍）、陳歐珀（民進黨）、林信華（無黨籍）、林姿妙（國民黨）、林錦坤（無黨籍）。
縣議員部分，13個選區共有74人登記參選宜蘭縣第19屆縣議員，將角逐34個席次。其中第一選區宜蘭市有19人登記，爭取7個席次，形成參選爆炸的局面，競爭最激烈。當中老將張建榮、黃定和、林錫明、楊順木、林志鴻、林岳賢爭取連任，吳福田、莊淑如東山再起，其餘包括林麗、徐坤炎、黃福生、林正芳、史國章、游國良、呂健吉、林建地、李漢銘、康思源、孫博萮則是投入議員選戰的新人。
第四選區員山鄉，應選2個席次，只有現任議員黃浴沂及陳俊宇登記，形成同額競選。而第9選區三星鄉，則是鄉長黃錫墉對上議長陳文昌，由於三星鄉選區只有一個席次的縣議員，陳文昌能否勝出將關係未來議長寶座的爭奪戰，因此，格外受到關注。
除此之外，縣議員第二選區頭城鎮，應選兩名有5人登記、第三選區礁溪鄉應選兩名，4人登記、第五選區壯圍鄉應選兩名，3人登記、第六選區羅東鎮應選五名，11人登記、第七選區五結鄉應選三名，7人登記、第八選區冬山鄉應選四名，8人登記、第十選區蘇澳鎮應選三名，5人登記、第十一選區平地原住民應選一名，2人登記、第十二選區山地原住民應選一名，2人登記、第十三選區山地原住民應選一名，4人登記。這次選舉將於10月19日進行候選人號次抽籤，11月24日投票。