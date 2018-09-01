超越499之亂！麥當勞大排長龍　各地「騎樓災情」頻傳

為慶祝球后戴資穎在亞運奪下羽球金牌，麥當勞昨（ 31 ）日推出大麥克買一送一活動，引發民眾排隊搶購，業者隨後更加碼「主餐單點買一送一」優惠。有網友在臉書社團 PO 出「騎樓災情」照，畫面可見，騎樓僅剩一半空間，網友看後也紛紛貼出各地排隊景況。

為感謝消費者對戴資穎及活動的支持，麥當勞昨日推出大麥克限時買一送一活動，引發熱烈迴響，開賣不久就有許多分店傳出大麥克食材不足，逼得麥當勞緊急加碼，改為「主餐單點買一送一」優惠，再度引發搶購熱潮。



▲麥當勞買一送一引爆排隊潮。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）