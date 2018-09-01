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中央社

洋基補強外野 網羅前國聯MVP麥卡臣

中央社2018/09/01 09:50
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）眼見強棒「法官」賈吉負傷歸期未定，美國職棒大聯盟紐約洋基隊著眼季後賽，決定以2名小聯盟新秀，從舊金山巨人隊換來曾獲國家聯盟最有價值球員的麥卡臣，強化外野戰力。

洋基今天宣布，送出農場系統排名第23的內野手阿維里諾（Abiatal Avelino）與第26的右投手戴鮑拉（Juan De Paula），從巨人換來5度入選明星賽的麥卡臣（Andrew McCutchen）和現金。

31歲的麥卡臣曾效力匹茲堡海盜隊9年，並於2013年榮獲國聯最有價值球員（MVP），但近年成績明顯退步。本季轉到巨人後，麥卡臣出賽130場，打擊率2成55，揮出15發全壘打，55分打點，並有13次盜壘成功。

麥卡臣本季年薪1475萬美元（約新台幣4億5703萬元），紐約郵報報導，洋基與巨人同意分攤尚未支付的240萬美元。

洋基網羅麥卡臣，主要目的是強化外野深度。本季26轟的賈吉（Aaron Judge）7月26日因觸身球造成右手腕骨裂，復原進度不理想，能否趕上季後賽仍是未知數。

這段期間洋基外野人手吃緊，重砲手史丹頓（Giancarlo Stanton）即使左腿後側肌肉痠痛，仍被迫連續83場先發出賽，被拉上大聯盟的羅賓遜（ShaneRobinson）代班表現也不如預期，使洋基不得不在8月31日讓渡交易大限截止前，透過交易強化外野陣容。

洋基外野原本就有上季獲國聯MVP的史丹頓，麥卡臣加盟後，將增添一位有MVP資歷的大將。但洋基對球員儀容規定嚴格，原本造型率性的麥卡臣恐怕得剃鬍，更不可能留海盜時代的辮子頭了。

洋基今天賽前戰績84勝50敗，在美國聯盟東區落後波士頓紅襪隊8.5場勝差，若9月戰績沒有明顯起色，恐怕要打贏一戰定生死的外卡殊死戰，才能取得季後賽席位。（編輯：陳惠珍）1070901

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