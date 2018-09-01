洋基補強外野 網羅前國聯MVP麥卡臣

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）眼見強棒「法官」賈吉負傷歸期未定，美國職棒大聯盟紐約洋基隊著眼季後賽，決定以2名小聯盟新秀，從舊金山巨人隊換來曾獲國家聯盟最有價值球員的麥卡臣，強化外野戰力。

洋基今天宣布，送出農場系統排名第23的內野手阿維里諾（Abiatal Avelino）與第26的右投手戴鮑拉（Juan De Paula），從巨人換來5度入選明星賽的麥卡臣（Andrew McCutchen）和現金。

31歲的麥卡臣曾效力匹茲堡海盜隊9年，並於2013年榮獲國聯最有價值球員（MVP），但近年成績明顯退步。本季轉到巨人後，麥卡臣出賽130場，打擊率2成55，揮出15發全壘打，55分打點，並有13次盜壘成功。