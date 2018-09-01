家的無限可能 全球中央看共居時代

共同居住的概念源自1960年代的丹麥，為協助家長分攤育兒工作形成共住模式，如今為因應不同需求百花齊放。例如英國倫敦的共居社區，提供熟齡女性相伴養老；德國打破世代對立，跨代共居成為趨勢；為分攤房租同住一屋簷下，是房租居全美之冠的舊金山解套之計；房價奇高的香港，27萬個「無殼蝸牛」輪候公共房屋，房屋共享計畫更成了救急的機會。

（中央社台北1日電）「共居」蔚成社會新生活型態，尤其全球大城市都面臨居住成本節節攀升，單身戶增加及老人照護等問題。陌生的彼此，同住一屋尋找「家」的需求，或許是解決社會問題有效的處方。

本期《全球中央》封面故事〈新共居時代〉除報導國外興起的各種共居模式，也回頭看台灣，以新北市「青銀共居」及台北市的「青年共居」住民的親身體驗，探討台灣的社會問題，提供讀者在血緣與婚姻結合之外，對「家」更多的想像。

台灣去年出生人數為19.3萬，換算成生育率為1.125，全球倒數第三。新生兒人數減少，意味未來勞動力減少、退休金制度失去支撐，將衍生種種社會問題，這也是已開發國家的共同難題。

本期專題〈搶救生育率〉走訪歐洲，了解法國如何完善家庭政策「催生」，讓生育率傲視全歐。瑞典父母共享育嬰假、領到16歲的育兒津貼、低廉的托育費用，讓生育成為幸福的樂事。加拿大照顧母嬰福利完善，華人俗稱的「牛奶金」確保兒童從出生到滿18歲前獲得一定照顧，令人稱羨。

反觀亞洲，韓國2006年起陸續投入153兆韓元預算搶救生育率，但新生兒數反而逐年下降；中國大陸2016年全面開放二孩，卻難抵擋人口老化及出生率下降的速度。在台灣，行政院端出「持續加速托育公共化」、「建立托育準公共化機制」、「擴大育兒津貼」策略，營造友善育兒環境，減輕家長負擔。

〈看世界〉企劃〈駐足市政廳 聆聽城市的回聲〉，隨著世界各地特派員的腳步，一覽全歐最大、彷彿置身博物館的巴黎市政府、見證柏林歷史的紅磚塔式市政廳、米開朗基羅設計的羅馬市政廳不同凡響之處、倫敦市政廳像蝸牛還是洋蔥、聖保羅市政廳竟有墨索里尼的資訊、東京都廳舍從泡沫塔蛻變成熱門景點、還有全美公認最美建築的舊金山市政廳。

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