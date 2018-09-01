NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈排隊亂象接二連三！網稱：鬼島日常女老師狂曬辣照　家長怒：行為不檢超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

家的無限可能 全球中央看共居時代

中央社2018/09/01 10:03
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社台北1日電）「共居」蔚成社會新生活型態，尤其全球大城市都面臨居住成本節節攀升，單身戶增加及老人照護等問題。陌生的彼此，同住一屋尋找「家」的需求，或許是解決社會問題有效的處方。

共同居住的概念源自1960年代的丹麥，為協助家長分攤育兒工作形成共住模式，如今為因應不同需求百花齊放。例如英國倫敦的共居社區，提供熟齡女性相伴養老；德國打破世代對立，跨代共居成為趨勢；為分攤房租同住一屋簷下，是房租居全美之冠的舊金山解套之計；房價奇高的香港，27萬個「無殼蝸牛」輪候公共房屋，房屋共享計畫更成了救急的機會。

本期《全球中央》封面故事〈新共居時代〉除報導國外興起的各種共居模式，也回頭看台灣，以新北市「青銀共居」及台北市的「青年共居」住民的親身體驗，探討台灣的社會問題，提供讀者在血緣與婚姻結合之外，對「家」更多的想像。

台灣去年出生人數為19.3萬，換算成生育率為1.125，全球倒數第三。新生兒人數減少，意味未來勞動力減少、退休金制度失去支撐，將衍生種種社會問題，這也是已開發國家的共同難題。

本期專題〈搶救生育率〉走訪歐洲，了解法國如何完善家庭政策「催生」，讓生育率傲視全歐。瑞典父母共享育嬰假、領到16歲的育兒津貼、低廉的托育費用，讓生育成為幸福的樂事。加拿大照顧母嬰福利完善，華人俗稱的「牛奶金」確保兒童從出生到滿18歲前獲得一定照顧，令人稱羨。

反觀亞洲，韓國2006年起陸續投入153兆韓元預算搶救生育率，但新生兒數反而逐年下降；中國大陸2016年全面開放二孩，卻難抵擋人口老化及出生率下降的速度。在台灣，行政院端出「持續加速托育公共化」、「建立托育準公共化機制」、「擴大育兒津貼」策略，營造友善育兒環境，減輕家長負擔。

〈看世界〉企劃〈駐足市政廳 聆聽城市的回聲〉，隨著世界各地特派員的腳步，一覽全歐最大、彷彿置身博物館的巴黎市政府、見證柏林歷史的紅磚塔式市政廳、米開朗基羅設計的羅馬市政廳不同凡響之處、倫敦市政廳像蝸牛還是洋蔥、聖保羅市政廳竟有墨索里尼的資訊、東京都廳舍從泡沫塔蛻變成熱門景點、還有全美公認最美建築的舊金山市政廳。

現在訂閱「全球中央」一年12期特價1,280元，學生訂戶優惠價998元，訂閱請洽(02)2505-1180轉896。讀者也可以輸入https://www.ysgoshopping.com訂購「全球中央」各期電子版雜誌，每本優惠價79元，歡迎體驗。（編輯：吳佳穎）1070901

洋基補強外野 網羅前國聯M...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan