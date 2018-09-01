影／美國國會鞠躬致意　蘇嘉全感謝馬侃生前友台貢獻

美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）8月25日因腦癌辭世，享壽81歲。立法院長蘇嘉全美國時間31日下午現身美國國會，馬侃靈柩鞠躬致意，感謝他生前的友台貢獻。

中華民國駐美代表處表示，蘇嘉全是應邀出席馬侃追思活動，但因班機抵達時間因素，來不及參加上午的儀式，下午在駐美代表高碩泰的陪同下，前往致意，而蘇嘉全1日也將出席在華盛頓國家大教堂所舉行的追思活動。

馬侃出身海軍世家，祖父與父親都曾晉升海軍上將。1954年高中畢業後，馬侃選擇進入海軍學院就讀，後來成為海軍戰機飛行員，並參與越戰攻擊北越任務。1967年10月26日，馬侃駕駛的A-4攻擊機遭到北越防空飛彈擊落，馬侃跳傘逃生，身受重傷遭到北越俘虜，之後被關在被美軍俘虜戲稱為「河內希爾頓」的火爐監獄。在法國殖民期間，火爐監獄以關押、刑求政治犯而惡名昭彰。