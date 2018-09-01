影／美國國會鞠躬致意　蘇嘉全感謝馬侃生前友台貢獻

美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）8月25日因腦癌辭世，享壽81歲。立法院長蘇嘉全美國時間31日下午現身美國國會，馬侃靈柩鞠躬致意，感謝他生前的友台貢獻。
中華民國駐美代表處表示，蘇嘉全是應邀出席馬侃追思活動，但因班機抵達時間因素，來不及參加上午的儀式，下午在駐美代表高碩泰的陪同下，前往致意，而蘇嘉全1日也將出席在華盛頓國家大教堂所舉行的追思活動。
馬侃出身海軍世家，祖父與父親都曾晉升海軍上將。1954年高中畢業後，馬侃選擇進入海軍學院就讀，後來成為海軍戰機飛行員，並參與越戰攻擊北越任務。1967年10月26日，馬侃駕駛的A-4攻擊機遭到北越防空飛彈擊落，馬侃跳傘逃生，身受重傷遭到北越俘虜，之後被關在被美軍俘虜戲稱為「河內希爾頓」的火爐監獄。在法國殖民期間，火爐監獄以關押、刑求政治犯而惡名昭彰。
馬侃於1973年獲得北越釋放，回到美國後重回海軍服役，成為獲頒勳章的越戰英雄。1981年從海軍退伍後，投入政壇。越戰被俘擄的經歷讓馬侃一生堅決反共，並在參議院軍事委員會任內多次透過支持「國防授權法」表達美國國會對台灣的友好。馬侃生前也大力抨擊中國大陸將南海軍事化的作為。
▲馬侃(下排右)在海軍服役期間曾擔任海軍飛行教官，並在越戰中因戰機遭擊落，而被俘擄5年多才獲釋。（圖／美國海軍)
▲立法院長蘇嘉全（中）在駐美代表高碩泰（右）陪同下，31日下午現身美國國會，向已故聯邦參議員馬侃的靈柩致敬。中央社記者鄭崇生華盛頓攝107年9月1日