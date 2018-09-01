中國大陸開放台灣人辦居住證今上路

中國大陸政府今（1）日起開放台灣、香港及澳門的民眾申請居住證，大陸政府表示為了便民而設立了共 6572 個受理點，欲申辦台港澳居民居住證的民眾，能夠在 20 個工作日內領取證件；對此，有部分台商表示「再觀望看看」，不過也有學者認為，居住證是大陸對台胞落實同等待遇的里程碑。
▲中國大陸 1970 年代就有暫住證，主要任務是社會治安管理，後來為減少歧視而改推居住證制度。圖為北京一處村莊牆上印著「辦理暫住證登記」紅字。（中新社提供）中央社 107 年 8 月 31 日
綜合媒體報導，台港澳居民申請居住證，大陸當局祭出了許多優惠政策，包括在居住地享受勞動就業、依法繳存提取、參加社會保險、以及使用住房公積金等 3 項權利。除此之外，還能夠享有基本公共就業服務、義務教育、公共衛生服務等基本公共服務。
報導指出，大陸政府表示，辦理居住證的台港澳居民，將可享有和大陸國民一樣的權利，包括了辦理保險、銀行、證券和期貨等金融業務，以及其他休閒娛樂消費之便利。
▲中國大陸開放台灣人申領居住證，是對台「融合」政策一環，但台灣民眾更關心的是被監控疑慮。圖為大陸舉辦的公共安全防範產品展銷會產品。（中新社提供）中央社 107 年 8 月 31 日
根據《中央社》報導，有部分台商認為，過去在大陸不方便開戶理財、訂票等問題，似乎有了解決，不過許多細節不明，仍須「再觀望看看」；但也有學者認為，居住證是大陸對台胞落實同等待遇的里程碑。