NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈櫻花妹外線發威　女籃輸日無緣銅牌邱議瑩飛波蘭惹議　他酸：干她屁事超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
政治

中國大陸開放台灣人辦居住證今上路

編輯中心／綜合報導2018/09/01 11:04
▲陸方開放台灣人申領居住證，過去不方便的開戶理財、訂票似乎有了解決之法，但多數在陸台灣人現仍持「再觀望看看」態度。圖為成都東站候車大廳的擁擠情況。（中新社提供）中央社 107 年 8 月 31 日
▲陸方開放台灣人申領居住證，過去不方便的開戶理財、訂票似乎有了解決之法，但多數在陸台灣人現仍持「再觀望看看」態度。圖為成都東站候車大廳的擁擠情況。（中新社提供）中央社 107 年 8 月 31 日

中國大陸政府今（1）日起開放台灣、香港及澳門的民眾申請居住證，大陸政府表示為了便民而設立了共 6572 個受理點，欲申辦台港澳居民居住證的民眾，能夠在 20 個工作日內領取證件；對此，有部分台商表示「再觀望看看」，不過也有學者認為，居住證是大陸對台胞落實同等待遇的里程碑。


中國大陸 1970 年代就有暫住證，主要任務是社會治安管理，後來為減少歧視而改推居住證制度。圖為北京一處村莊牆上印著「辦理暫住證登記」紅字。（中新社提供）中央社 107 年 8 月 31 日

綜合媒體報導，台港澳居民申請居住證，大陸當局祭出了許多優惠政策，包括在居住地享受勞動就業、依法繳存提取、參加社會保險、以及使用住房公積金等 3 項權利。除此之外，還能夠享有基本公共就業服務、義務教育、公共衛生服務等基本公共服務。

報導指出，大陸政府表示，辦理居住證的台港澳居民，將可享有和大陸國民一樣的權利，包括了辦理保險、銀行、證券和期貨等金融業務，以及其他休閒娛樂消費之便利。


中國大陸開放台灣人申領居住證，是對台「融合」政策一環，但台灣民眾更關心的是被監控疑慮。圖為大陸舉辦的公共安全防範產品展銷會產品。（中新社提供）中央社 107 年 8 月 31 日

根據《中央社》報導，有部分台商認為，過去在大陸不方便開戶理財、訂票等問題，似乎有了解決，不過許多細節不明，仍須「再觀望看看」；但也有學者認為，居住證是大陸對台胞落實同等待遇的里程碑。

關鍵字居住證大陸台商台港澳
他提出蓋首座親子體驗博物館馬侃生前友台　蘇嘉全感謝

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan