中國大陸開放台灣人辦居住證今上路

中國大陸政府今（1）日起開放台灣、香港及澳門的民眾申請居住證，大陸政府表示為了便民而設立了共 6572 個受理點，欲申辦台港澳居民居住證的民眾，能夠在 20 個工作日內領取證件；對此，有部分台商表示「再觀望看看」，不過也有學者認為，居住證是大陸對台胞落實同等待遇的里程碑。



▲中國大陸 1970 年代就有暫住證，主要任務是社會治安管理，後來為減少歧視而改推居住證制度。圖為北京一處村莊牆上印著「辦理暫住證登記」紅字。（中新社提供）中央社 107 年 8 月 31 日