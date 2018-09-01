溫哥華TAIWANfest 展現台灣存在價值

在台灣的國際生存空間近年來不斷遭受打壓下，這場兼具深度和廣度的年度文化盛會，在加拿大成為矚目話題，更多了一層「為台灣脫困」的特殊意涵。而這也是主辦方念茲在茲的大事。

週報的焦點報導，正是9月1日至3日在溫哥華市中心舉行的「加拿大台灣文化節」（TAIWANfest）。青葉魯凱歌謠兒童合唱團在1日開幕晚會中，用歌聲傳唱台灣魯凱族原住民的故事。

（中央社記者胡玉立多倫多31日專電）加拿大溫哥華當地最大免費週報「喬治亞海峽報」（The GeorgiaStraight）過去這一周的封面人物，是一名來自台灣屏東三地門的魯凱族兒童，他天真可愛的臉龐，成功搶盡媒體視覺焦點。

「加拿大台灣文化節」自1990年起舉辦，在溫哥華已有近30年歷史，2006年文化節活動更成功擴展至多倫多。從此，每年8月最後一個周末在多倫多湖濱中心、暑假結束前最後一周在溫哥華鬧區，滿滿都是台灣味。

如今的TAIWANfest，不僅年年吸引多達20萬人次參與，也早已是加拿大規模最大的中英雙語藝文活動之一。

TAIWANfest在加拿大，從一開始只是單純的音樂會，到後來逐年演進發展，從藝術、人文、音樂、美食全方位介紹台灣多樣性文化，年年都有大大小小的台灣知名或草根團體飛奔而來，參加這項年度台灣文化盛會，與北美藝文界建立深厚連結。

加拿大主流社會人士、政府官員，不但樂於到場參與，更對連年獲得加拿大「最佳文化活動獎」的台灣文化節褒揚有加。

2016年起，企圖心強烈的主辦方，更展開為期5年的「與亞洲對話」系列，計劃一年接著一年，串連香港、日本、菲律賓、越南、韓國，讓「加拿大台灣文化節」不只是與台灣有關的節慶活動，同時展現台灣有能力扮演族群融合推手的多元價值和氣魄，贏得更多國際認同。

TAIWANfest主辦單位加拿大亞裔活動協會執行長吳權益語重心長的說：「如果我們只是為了讓別人看到台灣，只是想讓人吃到台灣美食，這條路其實可以不用走得這麼辛苦。」

「我們的團隊不只是在工作，我們是在做台灣可以為加拿大做的好事；因為，我們深信，身在海外，只有讓加拿大更好，台灣才會更好。」

吳權益表示，為了在加拿大找到台灣的舞台，為了創造台灣對世界無可取代的價值，台灣文化節努力顛覆傳統、尋求突破。因為，「只有讓人感受到台灣與這個世界的關聯性，才能更加顯現台灣存在的意義」。他相信，台灣帶給這個世界的價值和重要性，可以超越任何想像，不能任由一些強權決定。

加拿大台灣文化節每年在多倫多和溫哥華兩地相繼舉辦兩個周末，但籌劃期往往長達一年，投入籌備工作的團隊成員，大部分不到30歲。人人熱血地發揮想像力，目的就是向世人說出台灣和這個世界息息相關的故事。

今年的TAIWANfest，主題是「台灣想菲」。主辦方不斷丟出話題：台灣與菲律賓是遠房親戚還是隔壁鄰居？台灣與菲律賓之間的南島語系關連、母語與母國等等。

在溫哥華為期3天的文化節琳瑯滿目的活動內容包括：首度在海外介紹台灣小農故事的「靠嘴巴愛台灣」、探索台灣各族群身世之謎和台灣新住民及移工故事的「希望講堂」，以及匯集台灣、加拿大、菲律賓眾多音樂藝文團體的各項表演和影片欣賞。

1日晚間的開幕音樂會，在溫哥華美術館前廣場舉行，除了有來自國境之南的青葉魯凱歌謠兒童合唱團演唱魯凱母語歌謠，還有自稱「大提琴狂熱分子」年僅13歲的台灣少年詹程安，以及榮獲加拿大朱諾獎（JunoAwards）提名肯定的菲律賓裔歌手費南德茲（WarrenDean Flandez），人人用音樂同台對話，為不同凡響的台灣文化節揭幕。（編輯：陳惠珍）1070901