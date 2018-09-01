陸委會成立「台生赴陸求學專區」　藍委批假關心、真干擾

陸委會成立「台生赴陸求學專區」，列出8大明顯負面警語觀點，消極反制越來越多台灣學子「西進」求學的趨勢，國民黨團書記長曾銘宗今（1）日批評，陸委會是「假關心、真干擾」，管太多不但沒有效果，反而更加凸顯蔡政府在改善兩岸交流、台灣高教競爭力與投資環境上的束手無策。
曾銘宗指出，中國大陸已是世界第二大經濟體，10年後更將躍居第一，台灣赴大陸與香港求學、就業人數逐年攀升，這已是無法阻擋的世界趨勢。但蔡政府台獨意識形態治國卻不願直視大陸崛起的現實，只會鎖國當縮頭烏龜，壓制兩岸正面發展關係，如今面臨台生搶進大陸求學，無力化解只能以官僚式作為消極反制。
曾銘宗表示，陸委會成立「台生赴陸求學專區」，洋洋灑灑數落大陸的政治禁忌、言論限制、創業不易等負面風險，指陳大陸諸惠台措施都是「統戰」，但卻提不出科學性、事實性的論述來說服西進的國人，管太多反倒自曝己短！台灣年輕人與家長有這麼笨？這些「提醒」資訊網路隨手可得，真實性程度如何？恐怕民間比蔡政府官員更具判斷力。
國民黨團強調，蔡政府治國無方，只想搞「去中化」遂行政治意圖，老百姓要的卻是更好的經濟生活與前途發展。當政府無力解決弱化的投資環境與青年低薪；無力提升日益低落的高教競爭力，甚至「政治拔管」讓台灣龍頭大學二年沒校長。憑什麼優秀的人才要走出去、邁向國際，無能的政府卻要橫加干擾？呼籲政府加速改善投資環境，留住台灣人才，共同為台灣前景打拼。