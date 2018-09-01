陸委會成立「台生赴陸求學專區」　藍委批假關心、真干擾

陸委會成立「台生赴陸求學專區」，列出8大明顯負面警語觀點，消極反制越來越多台灣學子「西進」求學的趨勢，國民黨團書記長曾銘宗今（1）日批評，陸委會是「假關心、真干擾」，管太多不但沒有效果，反而更加凸顯蔡政府在改善兩岸交流、台灣高教競爭力與投資環境上的束手無策。

曾銘宗指出，中國大陸已是世界第二大經濟體，10年後更將躍居第一，台灣赴大陸與香港求學、就業人數逐年攀升，這已是無法阻擋的世界趨勢。但蔡政府台獨意識形態治國卻不願直視大陸崛起的現實，只會鎖國當縮頭烏龜，壓制兩岸正面發展關係，如今面臨台生搶進大陸求學，無力化解只能以官僚式作為消極反制。