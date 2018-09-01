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政治

影／國軍南部救災　秦良丰用影片為官兵加油打氣

記者呂烱昌／台北報導2018/09/01 14:38
▲陸軍航特部上兵秦良丰傷後持續復健中，他與父母感謝國人關心，並期盼年底前能夠站起來。（圖／軍聞社提供, 2018.8.16)
▲陸軍航特部上兵秦良丰傷後持續復健中，他與父母感謝國人關心，並期盼年底前能夠站起來。（圖／軍聞社提供, 2018.8.16)

823豪雨造成南部淹水成災，國軍至8月31日晚間投入1萬7千748人次救災與災後復原，並取消部分軍人節相關慶祝活動。陸軍司令部今（1）日發布影片「奮起」，想法源起於來自日前參與演習跳傘重傷，仍在努力復健的傘兵秦良丰。他主動提出要求，希望藉由影片發聲，為已經投入淹水災區支援數日的官兵加油打氣。

秦良丰說，雖然他現在不能參與救災，但他會努力復健回到部隊的行列，他表示，「國軍一向和民眾站在一起，最近南部淹水很嚴重，希望他們可以健康、平安。」

在國軍忙救災之際，網紅陳沂在臉書上直播罵「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」。 陸軍司令部表示，國軍全力投入救災，實踐民眾守護者的承諾。面對少數網路的詆毀言論，陸軍用行動展現熱情，為民眾守護家園付出，官兵人人寧為熱血的「秦良丰」，不會理會苛薄惡言的網路鍵盤手。

93軍人節將到來，陸軍表示，官兵奉獻忠誠與熱情，犧牲了自己的時間與家人相聚的機會，讓國家在安定中堅強。民眾安心的笑容，就是國軍最好的慶祝語言，英雄式的表揚不一定要在典禮台上，官兵熱血的行動付出，就是最大的榮耀。

秦良丰在影片中表示，「如果說我是奇蹟，那一定是因為大家的愛與關懷，我會用微笑面對艱辛的復健，一如國軍官兵永遠直挺挺的站在人民需要我們最前線。」

陸軍航特部上兵秦良丰5月進行漢光演習反空降操演預演時，發生跳傘意外，導致重傷送醫。秦良丰於6月25日由台中童綜合醫院轉至內湖三軍總醫院治療，8月13日由加護病房轉到一般病房持續接受復健治療，狀況明顯進步，他希望年底前能夠站起來。

關鍵字秦良丰軍人節淹水
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