影／國軍南部救災　秦良丰用影片為官兵加油打氣

823豪雨造成南部淹水成災，國軍至8月31日晚間投入1萬7千748人次救災與災後復原，並取消部分軍人節相關慶祝活動。陸軍司令部今（1）日發布影片「奮起」，想法源起於來自日前參與演習跳傘重傷，仍在努力復健的傘兵秦良丰。他主動提出要求，希望藉由影片發聲，為已經投入淹水災區支援數日的官兵加油打氣。

秦良丰說，雖然他現在不能參與救災，但他會努力復健回到部隊的行列，他表示，「國軍一向和民眾站在一起，最近南部淹水很嚴重，希望他們可以健康、平安。」

在國軍忙救災之際，網紅陳沂在臉書上直播罵「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」。 陸軍司令部表示，國軍全力投入救災，實踐民眾守護者的承諾。面對少數網路的詆毀言論，陸軍用行動展現熱情，為民眾守護家園付出，官兵人人寧為熱血的「秦良丰」，不會理會苛薄惡言的網路鍵盤手。