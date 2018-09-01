被罵「懂什麼」抱屈　吳音寧反擊　網：沒膽去議會就閉嘴

台北農產運銷公司總經理吳音寧因日前遭台北市長柯文哲質疑「懂什麼？」而感到委屈，她隨後便透過北農發出新聞稿，並反擊市場處送的版本是 106 年 11 月核定的舊版。對此，網友則砲轟：「沒膽去議會就閉嘴」。

民進黨議員簡舒培昨（ 31 ）日在市政總質詢時指出，北農總經理吳音寧今（ 2018 ）年 3 月針對第一果菜批發市場改建提出新版規畫案，當時柯文哲嗆吳音寧「她懂什麼？」表示整個市府團隊的規劃經過局處、公會討論多年，沒理由輸給一個總經理，一定是她的提案不好，吳音寧的提案更遭北農董事長、台北市副市長陳景峻批評是「研究生規畫」。