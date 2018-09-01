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政治

被罵「懂什麼」抱屈　吳音寧反擊　網：沒膽去議會就閉嘴

編輯中心／綜合報導2018/09/01 11:34
▲北農總經理吳音寧因日前遭台北市長柯文哲質疑「懂什麼？」而感到委屈，他隨後也透過北農發出新聞稿，並反擊市場處送的版本是 106 年 11 月核定的舊版。（圖／ NOWnews 資料照）
▲北農總經理吳音寧因日前遭台北市長柯文哲質疑「懂什麼？」而感到委屈，他隨後也透過北農發出新聞稿，並反擊市場處送的版本是 106 年 11 月核定的舊版。（圖／ NOWnews 資料照）

台北農產運銷公司總經理吳音寧因日前遭台北市長柯文哲質疑「懂什麼？」而感到委屈，她隨後便透過北農發出新聞稿，並反擊市場處送的版本是 106 年 11 月核定的舊版。對此，網友則砲轟：「沒膽去議會就閉嘴」。

民進黨議員簡舒培昨（ 31 ）日在市政總質詢時指出，北農總經理吳音寧今（ 2018 ）年 3 月針對第一果菜批發市場改建提出新版規畫案，當時柯文哲嗆吳音寧「她懂什麼？」表示整個市府團隊的規劃經過局處、公會討論多年，沒理由輸給一個總經理，一定是她的提案不好，吳音寧的提案更遭北農董事長、台北市副市長陳景峻批評是「研究生規畫」。

對於被罵「懂什麼？」吳音寧深感委屈，除了藉由北農發新聞稿反擊，她也接受媒體專訪，根據《三立新聞》報導，吳音寧認為自己提的版本比北市府便宜 11 億元，並直說市場處送的版本是 106 年 11 月核定舊版本，已經是舊的需求，她不禁質疑「市場處為何還會送一個 106 年 11 月舊版呢？」

對此， PTT 「 Gossiping 」有鄉民嘲諷吳音寧「科技日新月異， 去年 11 月的版本，今年已經不能用了。」而網友見狀則紛紛留言：「去議會備詢啦 只知道背後放話」、「那麼愛放話麻煩到議會備詢」、「沒膽去議會就閉嘴，草包靠爸實習生」、「妳的新版本內容有勝過舊版本才有用 不是新就好」、「 106 年 11 月核定，你提出是 107 年 3 月，很舊？？」「就不是北農一間在用，不多用途是要別人死」。

關鍵字吳音寧台北農產運銷公司柯文哲委屈懂什麼舊版本
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