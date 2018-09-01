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中國國台辦：台灣人辦居住證 與納稅無關

中央社2018/09/01 11:26
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者邱國強北京1日電）中國國台辦發言人馬曉光今天說，台灣民眾在中國不會僅因申領「港澳台居民居住證」，而改變在中國的納稅身分和納稅義務，也不會僅因此而在中國「負有全球所得納稅義務」。

中國國務院台灣事務辦公室上午是以馬曉光回答媒體詢問的名義，透過書面作上述表示。

馬曉光說，中國關於修改「個人所得稅法」的決定，已於8月31日由第13屆全國人民代表大會常務委員會第5次會議表決通過。經向相關主管部門求證，「港澳台居民居住證申領發放辦法」有關規定，與相關稅收規定「沒有對應關係」。

他表示，台灣民眾不會僅因申領居住證而改變在中國的納稅身分和納稅義務，也不會僅因領取居住證而在中國「負有全球所得納稅義務」。

「港澳台居民居住證」今天起在中國各地的基層派出所，正式受理在中國居住的香港、澳門、台灣籍民眾申辦。以北京市為例，全市304個派出所自上午9時起開放申辦；至於台商較多的福建省，部份派出所則不到8時便開放申辦。

以北京西郊的石景山區新古城派出所為例，員警在正式受理申辦前，便在派出所門口張貼官方公告及居住證樣式。至於受理櫃檯，由於轄區內港澳台籍居民比重偏低，因此並未設置專門窗口及人員辦理。

今早9時一到就前往辦理居住證的中國首鋼集團「創業公社」總經理、台灣籍的鄭博宇，在繳交所需證件並留下指紋後，完成申辦手續。他說，由於自己大多數時間在中國居住及工作，對他而言，辦理「港澳台居民居住證」比較方便。

鄭博宇說，若只是在兩岸間頻繁穿梭，在中國居住的時間相對不多的台灣人，使用現行的台胞證也可因應日常所需。（編輯：）1070901

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