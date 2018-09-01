中國國台辦：台灣人辦居住證 與納稅無關

（中央社記者邱國強北京1日電）中國國台辦發言人馬曉光今天說，台灣民眾在中國不會僅因申領「港澳台居民居住證」，而改變在中國的納稅身分和納稅義務，也不會僅因此而在中國「負有全球所得納稅義務」。

中國國務院台灣事務辦公室上午是以馬曉光回答媒體詢問的名義，透過書面作上述表示。

馬曉光說，中國關於修改「個人所得稅法」的決定，已於8月31日由第13屆全國人民代表大會常務委員會第5次會議表決通過。經向相關主管部門求證，「港澳台居民居住證申領發放辦法」有關規定，與相關稅收規定「沒有對應關係」。