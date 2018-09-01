業者：洋垃圾輸台 肇因中美貿易戰

業者指出，但就在中美貿易戰正熾烈的敏感時刻，中國突然對回收紙的汙染物含量檢驗標準再提高至0.5%，且幾乎沒有緩衝期，以致許多已裝船海運並以1.5%為標準出口的貨，到了中國都不合格。

在美國從事廢紙回收20多年的不具名華裔業者，接受中央社記者電話訪問說，中國對回收紙的汙染物含量檢驗標準起初的門檻是2%，後來提高至1.5%。

（中央社記者曹宇帆洛杉磯31日專電）洋垃圾輸台備受關注，在美國從事廢紙回收的業者表示，中國突然提高由美國進口回收紙的檢驗標準是因中美貿易戰而起，而被退貨的回收紙，轉而就近分運至台灣等地處理。

業者說，不合格的回收紙按規定應退回出口港，但其中的程序與衍生的規費等非常龐雜，所以權宜之計當然就近處理最理想，於是境內有處理回收紙工廠且一衣帶水之隔的台灣，就成了選項之一。

業者指出，洋垃圾分運至台灣前曾嘗試轉往印度與越南等，如今這些國家都拒收了，台灣也將訂定嚴格的規範，偏偏中國又是當前全球最主要的回收紙進口市場，因此今後之計就是遵照0.5%的遊戲規則。

業者說，如此一來回收廠必須耗費更多成本處理廢紙，才能達到0.5%的標準，國際紙張與紙製品的價格上漲勢所難免。

針對置放在台灣境內、裝滿廢紙的貨櫃散發異味一事，業者指出，以往回收紙運抵中國大約21天就可以完成檢驗出關，可是中國不僅提高汙染物含量標準至0.5%，更下令凡自美進口的廢紙貨櫃，都必須百分之百逐一檢查。

業者說，但進入中國港口的貨櫃量天天數以千計，當地的海關和檢驗員根本無法逐一檢查，於是有些回收紙貨櫃放在碼頭至少超過2個月，櫃裡的貨難免受潮而變質，如此來到台灣也難免外觀難看且飄異味。

這位業者說，中美展開貿易戰後，來自歐洲與日本的回收紙幾乎沒聽聞被中國退貨，而且中國另發布告示特別提及，務必要有政治敏感度，徹底打擊洋垃圾，「真的跟打仗一樣，我看到這些我都會害怕」。

業者說，可是在美國經營回收紙生意的企業主不少來自中國，他們使用來自美國的回收紙為原料，並於中國設廠生產紙製品賺取利潤，對中國市場的依賴甚至高達獲利的8至9成，但北京因中美貿易戰而頒布提高汙染物檢驗標準的規定，其實是傷到自己人。（編輯：陳惠珍）1070901