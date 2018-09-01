熱門股─外資喊買上調目標價 美律穩步填息

美律 (2439-TW) 第 2 季轉盈，法說會對第 3 季釋出樂觀看法，看好營收將顯著成長，毛利率也看升，近期陸續有亞系、日系及歐系 4 家外資調高目標價，上看 200 元，本周股價走揚，周五收 166 元，上漲 2.78%，周線在 3 連黑後收紅，周漲幅 18.15%，穩步朝填息邁進。
美律第 2 季稅後純益 7391 萬元，每股純益 0.38 元，轉虧為盈；累計上半年稅後純益 278.8 萬元，年減 99.67%，EPS0.01 元，預估第 3 季娛樂產品營收季增逾 50%，揚聲器業務受惠新款 iPhone 出貨，預估季增 50%。
法人看好美律第 3 季營運成長，預估第 3 季毛利、營利率分別上揚到 15.5%、8.7%，今年娛樂產品年增逾 10%，揚聲器年增 30%，下半年獲利將可望出現強勁反彈，預估全年每股純益 9.27 元。
近期亞系、日系及歐系 4 家外資陸續調高美律目標價，繼先前日系及兩家歐系外資分別將目標價調高至 182 元、163 元、173 元，投資評等分別是買進、持有和中立後，亞系外資最新報告則是一口氣將目標價調高至 200 元，維持買進評等。
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