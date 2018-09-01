熱門股─外資喊買上調目標價 美律穩步填息

美律 (2439-TW) 第 2 季轉盈，法說會對第 3 季釋出樂觀看法，看好營收將顯著成長，毛利率也看升，近期陸續有亞系、日系及歐系 4 家外資調高目標價，上看 200 元，本周股價走揚，周五收 166 元，上漲 2.78%，周線在 3 連黑後收紅，周漲幅 18.15%，穩步朝填息邁進。

美律第 2 季稅後純益 7391 萬元，每股純益 0.38 元，轉虧為盈；累計上半年稅後純益 278.8 萬元，年減 99.67%，EPS0.01 元，預估第 3 季娛樂產品營收季增逾 50%，揚聲器業務受惠新款 iPhone 出貨，預估季增 50%。