NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈櫻花妹外線發威　女籃輸日無緣銅牌邱議瑩飛波蘭惹議　他酸：干她屁事超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
鉅亨網

熱門股─外資喊買上調目標價 美律穩步填息

鉅亨網2018/09/01 11:47
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美律 (2439-TW) 第 2 季轉盈，法說會對第 3 季釋出樂觀看法，看好營收將顯著成長，毛利率也看升，近期陸續有亞系、日系及歐系 4 家外資調高目標價，上看 200 元，本周股價走揚，周五收 166 元，上漲 2.78%，周線在 3 連黑後收紅，周漲幅 18.15%，穩步朝填息邁進。

美律第 2 季稅後純益 7391 萬元，每股純益 0.38 元，轉虧為盈；累計上半年稅後純益 278.8 萬元，年減 99.67%，EPS0.01 元，預估第 3 季娛樂產品營收季增逾 50%，揚聲器業務受惠新款 iPhone 出貨，預估季增 50%。

法人看好美律第 3 季營運成長，預估第 3 季毛利、營利率分別上揚到 15.5%、8.7%，今年娛樂產品年增逾 10%，揚聲器年增 30%，下半年獲利將可望出現強勁反彈，預估全年每股純益 9.27 元。

近期亞系、日系及歐系 4 家外資陸續調高美律目標價，繼先前日系及兩家歐系外資分別將目標價調高至 182 元、163 元、173 元，投資評等分別是買進、持有和中立後，亞系外資最新報告則是一口氣將目標價調高至 200 元，維持買進評等。

美律日 k 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字美律外資mlcc缺貨iphoneheadline
熱門股—必應入旺季營運喊衝...〈新鮮人理財〉0050太貴...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan