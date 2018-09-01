專業人士網站LinkedIn 淪北京間諜活動幫凶

美國國家反情報與安全中心（NationalCounter-Intelligence and Security Center）主任伊凡尼納（William Evanina）告訴路透社，情報單位和執法機關已將中國利用網站的「積極侵略」行動，通知微軟公司（Microsoft Corp.）旗下的LinkedIn。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國反情報機關首長表示，中國情報機構利用專業人士社群網站領英公司（LinkedIn）假帳號，網羅有管道取得政府和商業機密的人士，他建議LinkedIn應該關閉這些假帳號。

他表示，北京的積極作法，包括一次聯絡數千個LinkedIn會員的海選動作，但他未透露美國情報機關掌握到的假帳號、多少美國人有接觸，以及中國招募行動的成功率。

德國和英國之前雖然都曾經警告公民，北京當局企圖利用LinkedIn網羅情報人員。但這是美國官員首次公開談論這項目前遭逢的挑戰，甚至透露問題比原先所知還嚴重。

伊凡尼納說，LinkedIn應仿效其他網路公司作法，像是推特（Twitter）、谷歌（Google）和臉書（Facebook），這幾家公司都採取行動，關閉涉嫌與伊朗和俄羅斯情報機構有關的假帳號。

伊凡尼納表示：「我最近看到推特關閉帳號，大概數百萬個假帳號吧，我不曉得。我們的建議是，或許LinkedIn可以效法，加入行動。」

LinkedIn說，公司擁有5.75億會員，遍布全球超過200個國家和地區，其中美國會員超過1.5億。

LinkedIn負責安全事務主管羅克威爾（PaulRockwell）證實，公司之前曾和美國執法機構討論中國的間諜行動。本月稍早，LinkedIn宣布關閉不到40個假帳戶，這些帳戶企圖接觸和政治組織有關的會員。羅克威爾未透露，這些帳號是否為中國會員帳號。

俄羅斯、伊朗與北韓等國雖都利用LinkedIn和其他平台尋找下手目標，但美國情報官員表示，其中以中國態度最積極，同時也帶來最大威脅。

聯邦調查局（FBI）情報部門主管史谷勒（JoshuaSkule）表示，北京當局整體間諜活動約70%，鎖定美國民間單位，而非政府機構。

他說：「它們從事商業間諜活動的速度，前所未見。」

伊凡尼納說，LinkedIn固然是「很棒的網站」。「但它替外國敵人提供絕佳的管道，不但可以鎖定現任或曾任公職的個人、前中央情報局（CIA）人員，還可以網羅學術人士、科學家、工程師，任何它們感興趣的人士，成為終極的海選招募管道。」（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1070901