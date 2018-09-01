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熱門股—必應入旺季營運喊衝 股價突破盤整糾結區 周

鉅亨網2018/09/01 11:47
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必應創造 (6625-TW) 受惠第 3 季步入演唱會旺季，且吳宗憲小巨蛋演唱會等收益將入帳，營運表現可期，帶動近期股價走勢強勁，周五 (31 日) 跳空開高，以漲停價 56.8 元作收，突破盤整糾結區，也站穩所有短天期均線之上，股價周漲幅約 12.7%。

必應原為相信音樂的演製部門，2014 年整合 5 個團隊後獨立門戶，主要業務為演唱會、頒獎典禮、商業展覽、企業尾牙、商業演出等活動製作創意發想與設備租賃服務，去年 3 月 29 日以五月天概念股之姿登錄興櫃，興櫃後不到 1 年的時間，就在今年 2 月掛牌上市。目前演唱會製作佔營收比重超過 5 成，每年參與 200 場以上演唱會或頒獎典禮等現場工作。

今年以來，除演唱會與商業演出等活動策劃製作外，必應也跨足演唱會主辦業務，7 月舉辦「吳宗憲 Jacky Wu 台北小巨蛋演唱會」，負責宣傳、統籌、節目內容設計與硬體工程，收益已於 7 月陸續入帳，將挹注第 3 季財報表現。

必應 7 月營收 2.55 億元，月增 276%，年增 158.46%，創單月營收新高；前 7 個月累計營收 7.04 億元，年增 25.78%。必應第 2 季稅後純益 2905.7 萬元，年增 113%，每股稅後純益 0.86 元。

必應日 K 線圖

 

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