蔡總統：楊國樞是學生的榜樣

（中央社記者陳至中台北1日電）總統蔡英文今天出席「楊國樞院士紀念會」，肯定已故學者楊國樞的貢獻，並提到胞姐就讀於台大心理系時，最常講的名字就是楊國樞，可見他是學生的榜樣。

台灣大學理學院上午舉辦「楊國樞院士紀念會」，約百位學術人士參與，也有人專程從中國大陸來台，向楊國樞遺像行「弟子禮」。

中央研究院社會所研究員瞿海源在介紹楊國樞生平時，提出兩個讓大家思考的問題，一是「他有沒有貢獻」，二是「他有沒有消失」。

接著致詞的蔡總統表示，她可以很清楚地回答，楊國樞是有貢獻的，而且是很大的貢獻，且楊國樞永遠不會消失，永遠是台灣人記憶中重要的一個人。