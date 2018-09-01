蔡總統：楊國樞是學生的榜樣

（中央社記者陳至中台北1日電）總統蔡英文今天出席「楊國樞院士紀念會」，肯定已故學者楊國樞的貢獻，並提到胞姐就讀於台大心理系時，最常講的名字就是楊國樞，可見他是學生的榜樣。
台灣大學理學院上午舉辦「楊國樞院士紀念會」，約百位學術人士參與，也有人專程從中國大陸來台，向楊國樞遺像行「弟子禮」。
中央研究院社會所研究員瞿海源在介紹楊國樞生平時，提出兩個讓大家思考的問題，一是「他有沒有貢獻」，二是「他有沒有消失」。
接著致詞的蔡總統表示，她可以很清楚地回答，楊國樞是有貢獻的，而且是很大的貢獻，且楊國樞永遠不會消失，永遠是台灣人記憶中重要的一個人。
蔡總統同時肯定楊國樞在學術研究、社會參與兩大層面的貢獻。在學術上，對西方心理學概念有深刻的反省，奠定台灣心理學社群的新典範，學術理論和著作至今仍影響著莘莘學子。
蔡總統特別提到，胞姐就讀於台大心理系時，最常講的名字就是楊國樞，可見楊國樞是學生們的榜樣。她今天有幸以總統身分出席，紀念這位從國中時代就聽到的「楊老師」。
在社會參與層面，蔡總統指出，楊國樞是促進台灣民主化的關鍵推手，在威權時代勇於針砭時事，是少數肯挺身而出、聲援民主運動的知識分子，啟發一整個世代的台灣人；楊國樞發起的澄社，30年來一直秉持客觀態度，對執政者提出許多中肯的建議。
「楊老師是不會消失的，永遠在我們這一代人的心裡。」蔡總統認為，楊國樞充分展現「公共知識分子」的典範，一生退而不休，在任何層面都有很大的影響。
另外，今年5月楊國樞中風住院，蔡總統前往探望，楊國樞對夫人的愛與牽掛，也讓總統留下深刻印象。
楊國樞專精華人本土心理學研究，曾任職於台灣大學、中央研究院、香港中文大學、佛光大學、中原大學等，並獲得中研院院士、教育部國家講座主持人等榮譽。學術之外，他也曾擔任「大學雜誌」總編輯、國際生命線協會中華民國總會理事長、澄社社長等職務，經常針砭時事，今年7月17日去世，享壽86歲。（編輯：梁君棣）1070901