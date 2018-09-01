NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈櫻花妹外線發威　女籃輸日無緣銅牌邱議瑩飛波蘭惹議　他酸：干她屁事超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
鉅亨網

〈新鮮人理財〉0050太貴？還有三種選擇入門ETF

鉅亨網2018/09/01 11:55
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

對初入社會的投資新手來說，許多理財專家會建議從投資 ETF 入門，但到底怎麼選擇 ETF ，又是一門學問，台灣 50(0050-TW) 常是代表性標的，但若是薪資不高的小資族，現在一張台灣 50 要價近 8.7 萬元，法人建議，可以定期定額每月 3000 元，一樣可以入手台灣 50，或是選擇富邦公司治理 (00692-TW) 及國泰低波動 30(00701-TW) 兩檔相對低價的 ETF。

ETF 是什麼？簡單說，可以把 ETF 想像成一個菜籃子，如果不知道該買什麼菜（股票），就直接買 ETF 這個菜籃即可，因為它已經把市場上好公司的股票都放進這個菜籃裡；換句話說，買一張 ETF 的股票，等於一次買到很多間好公司的股票。

整個 ETF 家族中，最有名的就是台灣 50，是投資市值規模在台股前 50 大的股票，買了這檔 ETF，等於是在投資台灣前 50 大大型權值股，流通量大，可追隨大盤的漲跌。

如果要投資 ETF，0050 仍是參與台灣經濟成長最具代表性產品，0050 由台灣上市公司中挑選市值前 50 大且符合流動性篩選條件的藍籌股，元大投信表示，0050 上市掛牌至今年滿 15 年，平均殖利率達 3.17%，且連年完成填息，平均填息天數 42 天，最快曾有過 2 天就填息的紀錄，最慢 232 天，因為填息優勢，這檔 ETF 不會出現賺股息、卻賠價差的狀況，兼具資本利得和息收。根據回測，長時間定期定額買 0050 可分散布局點位，有效降低平均成本的效果。

不過，0050 目前的股價已經逼近 87 元，對小資族來說，可能買不起一整張股票，對此，法人表示，目前券商都有開辦定期定額買 ETF，每月 3000 元起，小資族也可輕鬆投資 0050。

除此之外，也可以考慮兩檔新型 ETF，分別是富邦公司治理 ETF、國泰低波動 30 ETF，目前股價都約落在 23 元。

富邦公司治理 ETF 是追蹤近一年公司治理評鑑排名前 20%、稅後淨利及營收成長排名前 100 名的成分股，產業內容夠分散，經理費 0.15%，比起 0050 的 0.32% 便宜，投資成本明顯降低，今年以來績效 6.9%，優於大盤的 3.3%，也是適合小資族選擇的標的之一。

而國泰低波動 30 ETF，是追蹤臺灣指數公司低波動精選 30 指數，主要持股為權值藍籌股，如台積電、中華電和南亞等，該指數近期表現穩步墊高，今年以來績效 10.1%，也優於大盤，整體而言具備波動度低、進可攻退可守的優勢。

透過入手 ETF，搶搭台股接下來的旺季行情也許正是時候，國泰投信表示，近期美股創下史上最長牛市，加上中美貿易戰利空漸淡化，外資歸隊回補台股，並以加碼藍籌股為主，若外資持續買超，且成交量能同步放大，將有機會克服上檔賣壓，資金面與基本面相配合之下，台股旺季行情可望啟動。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字etf理財小資族台灣500050低波動台股新鮮人headline
熱門股─外資喊買上調目標價...〈新鮮人理財〉避開兩大陷阱...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan