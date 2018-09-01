〈新鮮人理財〉0050太貴？還有三種選擇入門ETF

ETF 是什麼？簡單說，可以把 ETF 想像成一個菜籃子，如果不知道該買什麼菜（股票），就直接買 ETF 這個菜籃即可，因為它已經把市場上好公司的股票都放進這個菜籃裡；換句話說，買一張 ETF 的股票，等於一次買到很多間好公司的股票。

對初入社會的投資新手來說，許多理財專家會建議從投資 ETF 入門，但到底怎麼選擇 ETF ，又是一門學問，台灣 50(0050-TW) 常是代表性標的，但若是薪資不高的小資族，現在一張台灣 50 要價近 8.7 萬元，法人建議，可以定期定額每月 3000 元，一樣可以入手台灣 50，或是選擇富邦公司治理 (00692-TW) 及國泰低波動 30(00701-TW) 兩檔相對低價的 ETF。

整個 ETF 家族中，最有名的就是台灣 50，是投資市值規模在台股前 50 大的股票，買了這檔 ETF，等於是在投資台灣前 50 大大型權值股，流通量大，可追隨大盤的漲跌。

如果要投資 ETF，0050 仍是參與台灣經濟成長最具代表性產品，0050 由台灣上市公司中挑選市值前 50 大且符合流動性篩選條件的藍籌股，元大投信表示，0050 上市掛牌至今年滿 15 年，平均殖利率達 3.17%，且連年完成填息，平均填息天數 42 天，最快曾有過 2 天就填息的紀錄，最慢 232 天，因為填息優勢，這檔 ETF 不會出現賺股息、卻賠價差的狀況，兼具資本利得和息收。根據回測，長時間定期定額買 0050 可分散布局點位，有效降低平均成本的效果。

不過，0050 目前的股價已經逼近 87 元，對小資族來說，可能買不起一整張股票，對此，法人表示，目前券商都有開辦定期定額買 ETF，每月 3000 元起，小資族也可輕鬆投資 0050。

除此之外，也可以考慮兩檔新型 ETF，分別是富邦公司治理 ETF、國泰低波動 30 ETF，目前股價都約落在 23 元。

富邦公司治理 ETF 是追蹤近一年公司治理評鑑排名前 20%、稅後淨利及營收成長排名前 100 名的成分股，產業內容夠分散，經理費 0.15%，比起 0050 的 0.32% 便宜，投資成本明顯降低，今年以來績效 6.9%，優於大盤的 3.3%，也是適合小資族選擇的標的之一。

而國泰低波動 30 ETF，是追蹤臺灣指數公司低波動精選 30 指數，主要持股為權值藍籌股，如台積電、中華電和南亞等，該指數近期表現穩步墊高，今年以來績效 10.1%，也優於大盤，整體而言具備波動度低、進可攻退可守的優勢。

透過入手 ETF，搶搭台股接下來的旺季行情也許正是時候，國泰投信表示，近期美股創下史上最長牛市，加上中美貿易戰利空漸淡化，外資歸隊回補台股，並以加碼藍籌股為主，若外資持續買超，且成交量能同步放大，將有機會克服上檔賣壓，資金面與基本面相配合之下，台股旺季行情可望啟動。