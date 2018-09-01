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中央社

指存嚴重缺陷 美國停止資助UN援助巴勒斯坦機構

中央社2018/09/01 12:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國日前指聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）存在難以矯正的缺陷後，今天宣布停止對這個機構提供資金。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）在聲明中表示，美國向來為聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署的最大捐款國，但「不願再承擔極不成比例的負擔」。

巴勒斯坦人才警告此舉將進一步破壞以巴早已搖搖欲墜的和平前景，諾爾特數小時後表示，美國今年1月已支付6000萬美元資助這個工作署，未來將不會再提供額外資金。

諾爾特說：「美國將不再為這個存在難以矯正缺陷的行動投入更多資金。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署去年的預算中，有3.5億美元來自美國，如今華府宣布停止資助，引發多方警告此舉將造成影響。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署援助約500萬名登記在冊的巴勒斯坦難民，並為巴勒斯坦自治區及黎巴嫩、敘利亞和約旦境內的難民營，共52萬6000名兒童設立711所學校。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署曾提出警告，美國若大砍資金，可能導致這711所學校全數永久停止運作，這些學校近期也因資金短缺而臨時關閉。

德國昨天表示將提供額外資金，這雖讓聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署壓力略減，但主管克雷恩布爾（Pierre Krahenbuhl）本週稍早曾表示，工作署尚需2億美元，才可維持運作至今年底。

美國上週也宣布取消對加薩走廊及約旦河西岸巴勒斯坦人逾2億美元的援助。

諾爾特說，美國將「與聯合國、收容難民的政府及國際相關各方就新模式和新方法進一步展開對話」，以協助減輕對巴勒斯坦兒童造成的影響。

她說：「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署、區域和國際捐助圈的主要成員，未能革新工作署的運作模式，我們高度留意並深切關注（這對）無辜巴勒斯坦人，尤其是學童所造成的影響。」（譯者：鍾佑貞/核稿：盧映孜）1070901

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